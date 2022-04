L'Exèrcit rus viola un nen d'11 anys i obliga la seva mare a mirar

Nens refugiats a Polònia @ep





Un nen d'11 anys va ser suposadament violat per tropes russes alhora que van lligar la seva mare horroritzada a una cadira, obligant-la a mirar. Es va afirmar que les tropes russes van violar el nen a la ciutat de Bucha , que ha estat assetjada.





La comissionada parlamentària de drets humans d'Ucraïna , Lyudmila Denisova, va dir que cinc soldats també van agredir sexualment una nena de 14 anys, que havia quedat embarassada com a resultat de l'atrocitat.





Segons els informes de Sun Online, Denisova va dir el 8 d'abril que els soldats russos havien segrestat més de 120.000 nens ucraïnesos. Diversos d'aquests nens havien estat violats i milers havien estat passats de contraban a través de la frontera russa.





El mateix dia, el funcionari ucraïnès Oleksandr Vilkul va parlar d'un altre acte de barbàrie, afirmant que les forces de Putin havien violat una nena de 16 anys i una anciana . En un vídeo publicat a Facebook, Vilkul, el cap de l'administració militar de Kryvyi Rih, va dir que aquesta era una notícia que va fer que la seva “sang es gelés a [les seves] venes”.





“Mentre reconstruïm una vida pacífica als llogarets alliberats a la regió de Jerson, una tasca en què estem treballant actualment, ens enfrontem a més i més històries de terror”, va continuar. "Per exemple, la violació d'una nena embarassada de 16 anys i una àvia de 78 anys en un dels pobles a prop d´Ingulets", lamenta.





La notícia de l'última i horrible història de violació arriba quan un dels soldats de Putin ha estat arrestat a Ucraïna, després de la publicació en línia d'un vídeo que mostra un nadó sent violat . Es va dir que el soldat, Alexei Bychkov, es va filmar a si mateix abusant del nadó abans d'enviar les imatges a un camarada rus.



Bychkov va ser detingut al seu país d'origen dissabte, després que aparegués el repugnant vídeo a les xarxes socials. No es va saber exactament quan i on es va filmar el metratge. També s'al·lega que Bychkov va compartir altres vídeos d'abús infantil amb amics i col·legues. Si es verifica el vídeo, seria el darrer crim de guerra suposadament perpetrat per soldats russos.