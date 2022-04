Els EUA retreuen a Pablo Iglesias i Vox les seves crítiques a periodistes en el seu darrer informe sobre DDHH

El Govern dels Estats Units ha citat, a l'informe anual sobre Drets Humans del Departament d'Estat, l'exvicepresident del Govern Pablo Iglesias i el partit Vox per les seves crítiques cap a periodistes, recollint les denúncies que diferents associacions de la premsa van fer l'any passat.





Arxiu - El president de Vox, Santiago Abascal, passa per davant del (ID) president del Govern, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; i el vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias en una imatge d?arxiu. - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press





A l'apartat "violència i assetjament" dins de la categoria de "llibertat d'expressió", l'informe assenyala que Podem, el "soci menor" del Govern de coalició, "ha assetjat verbalment" periodistes i "mitjans de comunicació en general", i posa d'exemple una intervenció d'Esglésies des de la tribuna del Congrés on, segons ha explicat els Estats Units, es va titllar els mitjans de ser "una arma del poder empresarial".





L'informe recull un vídeo de Podem per a la campanya de les eleccions madrilenyes del maig en què es feien servir imatges de periodistes. Les associacions de la premsa van protestar pels seus "fins intimidatoris" i ho van considerar un "atac al lliure exercici del periodisme".





Per la seva banda, Vox també apareix assenyalat en aquest apartat, on es destaca les denúncies de Reporters Sense Fronteres, que va expressar la seva preocupació perquè la formació liderada per Santiago Abascal "tractés d'estigmatitzar els periodistes mitjançant l'assetjament online i prohibint mitjans de comunicació cobrir els seus actes", en concret els de la campanya electoral de les eleccions autonòmiques del 4 de maig.





En aquest punt, l'informe apunta a les crítiques de les organitzacions per la "retòric antimedis" de Vox que, al seu parer, "de vegades" inciten "a la violència contra els periodistes" per part dels seus simpatitzants , especialment durant les protestes.





També es recullen les queixes de periodistes que van denunciar la selecció de preguntes als polítics al Congrés dels Diputats, cosa que representava "un obstacle intolerable per a la llibertat de premsa".





Sobre Vox, l'informe també fa referència a les denúncies de també d'associacions LBTQI+ contra el partit i d'ONG per "la retòrica racista i xenòfoba" cap als menors d'edat no acompanyats.