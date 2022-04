Demanen 27 anys de presó per matar una amiga per robar-li 14.000 euros en diners i joies

La Fiscalia de Madrid sol·licita 27 anys de presó per a un acusat d'acoltellar fins a la mort una dona amb qui havia mantingut una relació d'amistat per robar-li 7.000 euros que tenia amagats a casa seva, i joies per valor de 6.960 euros.





El fiscal li imputa els delictes d'assassinat i robatori amb violència, alhora que reclama una indemnització en concepte de responsabilitat civil per als familiars de la víctima de 143.960 euros. El judici se celebrarà per jurat popular dimecres que ve a l'Audiència Provincial de Madrid.





L'escrit d'acusació reflecteix que, cap a les 14 hores del 21 de maig de 2019, RZS va acudir al domicili d'una dona amb qui havia mantingut una relació d'amistat, motiu pel qual havia arribat a conèixer on guardava les joies i una quantitat important de diners a casa seva.





Tot i que ja s'havia trencat la relació d'amistat i "portaven diverses setmanes sense parlar-se", l'acusat es va presentar ganivet a la mà al domicili de la víctima i li va exigir que li lliurés els diners i les joies.





Davant la negativa de la dona, l'home, "amb el propòsit d'intimidar-la i que li digués on guardava els objectes de valor", li va punxar amb el ganivet dues vegades a l'abdomen, ocasionant-li dues ferides de poca profunditat.





A continuació, la propietària del pis va intentar escapolir-se produint-se un forcejament entre tots dos, en el transcurs del qual, l'acusat li va fer múltiples talls, "un a l'esquena i nombrosos als dos braços i mans".





Després del forcejament, RZS, li va clavar el ganivet "fins a set ocasions" i, finalment, li va clavar dues ganivetades al coll, una de les quals li va seccionar la jugular "produint-li finalment un xoc hipovolèmic que li va causar la mort".





L'agressió, segons el fiscal, "es va prolongar durant un cert temps, causant l'investigat de forma intencionada a la víctima, amb el seu atac, un patiment innecessari en ser objecte d'una violència desmesurada i gratuïta en clavar-li múltiples punyalades i talls per tot el cos" ".





Després de donar mort a la dona l'acusat, que es troba privat de llibertat per aquests fets des del dia 26 de maig del 2020, va registrar la casa i en una de les seves dependències va trobar les joies i els diners que la dona tenia guardats, en una quantitat aproximada de 7000 euros, "abandonant a continuació el lloc amb els diners i nombroses joies en poder seu".