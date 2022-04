Els Estels Silenciats es manifestaran a Premià de Mar per demanar investigació a les residències de gent gran

Plataformes de familiars d'ancians que viuen (o vivien) en residències de gent gran fa mesos que lluiten perquè s'investigui no només les morts per Covid-19 en aquests centres sinó també els maltractaments que, segons denuncien, pateixen els seus éssers estimats allà. Així, des dels Estels Silenciats han convocat una nova protesta per demanar "una comissió d'investigació de residències de gent gran": serà aquest dissabte a Premià de Mar.











En concret, fan una crida perquè els qui així ho desitgin es concentrin a les 12:00h d'aquest 16 d'abril a les portes de la residència Ca N'Amell d'aquest municipi. I és que asseguren que els ancians estan vivint un “maltractament" que ni volen ni poden oblidar.





"Sabem que aquest dissabte és Setmana Santa, però les coses s'han de fer quan considerem que la gent, socialment, sap més coses. El dissabte següent, a més, és Sant Jordi. I quan hi ha una cosa important com aquesta, els drames queden enrere. Així doncs, aquest dissabte és ideal per concentrar-nos a Ca N'Amell, una residència que hem triat perquè se n'estan destapant moltes coses d'ella ara”, explica a Catalunyapress Lola Muñoz, portaveu i impulsora dels Estels Silenciats.





A això, afegeix: "Allà hi va haver 87 morts a la primera onada de Covid-19 i els familiars expliquen horrors. No és l'única, també hi ha una residència de l'horror a Sant Adrià on hi va haver 100 morts, per exemple. Però aquesta residència està ara al punt de mira, sent investigada per la Fiscalia".





Així és, doncs el Jutjat de Mataró investigarà els antics responsables de la residència Ca N'Amell de Premià de Mar per presumptes delictes d'homicidi imprudent arran de la querella que va presentar la fiscal Montserrat Poderós. Explica el portal Premià Media que la fiscal els atribueix responsabilitats per la mort de gairebé la meitat dels residents que a la primera onada hi havia al centre.









Lola Muñoz mostra davant aquest mitjà les ganes que té que tot el que ha passat de dolent a les residències es faci públic: "Creiem que ja és hora de sortir una altra vegada al carrer. Espero i desitjo que vagi sortint a la llum tota la desgràcia, tot el drama i tot el que s'ha deixat fer a les residències”.





Com a exemple, al cartell de la convocatòria es cita "milers de morts, abandonats, privats d'atenció hospitalària, morts que no es poden ni comptabilitzar barrejats amb persones vives".







Fins que es doni resposta a les seves preguntes, s'obtingui un millor tracte als grans, surti a la llum tot el que ha passat i es trobi els responsables del que ha passat, asseguren que seguiran demanant "justícia".