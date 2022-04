El PSC creu que ja hi ha "un estat d'opinió de girar full" del procés independentista

La viceprimera secretària del PSC i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) , Lluïsa Moret, creu que ja "s'està generant un estat d'opinió de girar full" del procés independentista i de canviar de rumb.









En una entrevista de 'La Vanguardia' d'aquest dimecres recollida per Europa Press, ha assegurat que "s'ha recuperat la normalitat entre" l'Executiu català i el Govern central però veu necessaris espais com la Comissió Bilateral i la taula de diàleg , a més de reclamar una taula de partits catalans





Preguntada per un acord entre Junts i el PSC per a un futur Govern, ha dit que, "si es plategen escenaris d´acords útils per al país, s´analitzaran tots".





Sobre la propera direcció de Junts, ha assegurat que l'actual secretari general de la formació, Jordi Sánchez, "quan ha tocat pactar ho ha fet" i s'ha mostrat convençuda que qui el rellevi al càrrec també ho farà.





Ha criticat que "si alguna cosa caracteritza el Govern, l'actual i des de fa deu anys, és la inacció i la no gestió" i ha lamentat que, segons ella, Catalunya ja no exerceixi un paper històric de referent.