Alienacions en cadena

Llegeixo 'Creien que eren lliures' (Gatopardo), del periodista nord-americà Milton Mayer. El 1952, es va traslladar a la ciutat universitària de Marburg, a la vora del riu Lahn; tenia 44 anys. Es va portar allà a la seva família i van estar un any, període en el qual va fer unes investigacions sobre la personalitat d'homes corrents que havien militat al partit nazi. Mayer no va participar a la Segona Guerra Mundial en declarar-se objector de consciència.nVa saber guanyar-se la confiança d'alguns antics nazis de Marburg , militants de classe mitjana-baixa. Va arribar a intimar amb deu, amb els quals va aconseguir travar veritables llaços d'amistat, ell que era jueu i que va optar per no comunicar-ho.

Em fixaré aquí, en particular, en algunes observacions sobre els bombardejos massius que van patir les ciutats alemanyes de part dels aliats i que van ocasionar mig milió de morts civils. L'horror de Dresden, un bombardeig demencial i arrasador del qual ningú sembla guardar memòria ni mala consciència. Es xifra en un 70 per cent les cases que van quedar inhabitables a Berlín i a Hamburg. La petita Marburg, en canvi, només va perdre un 4 per cent de casa seva. Aquesta ciutat, on un de cada cinc dels seus habitants era empleat públic, tenia el doble de funcionaris que la mitjana alemanya.



A les darreres eleccions lliures, en acabar 1932, el partit nazi va aconseguir a Marburg el 40 per cent dels vots (el 33, en el conjunt nacional); el partit socialista el 14% (el 21, a tot Alemanya); el comunista el 8 per cent (el 17, a la mitjana nacional): són dades que donen idea de la penetració nacional-socialista en aquella zona propera a Frankfurt.

En acabar el malson nazi, es van incrustar en aquesta ciutat vint-i-quatre plaques de bronze a la calçada davant de les cases on van viure jueus que van ser torturats i assassinats pel sol fet de ser-ho. Tals inscripcions recordatòries es coneixen amb el significatiu nom de Stolpersteine, obstacles amb els quals es pot ensopegar.

Hi havia paraules que van quedar inutilitzades per molt de temps. Per exemple, Einheit, és a dir, unitat. Era molt emprada pels nazis en el seu llenguatge pervertit. El mal ús de les paraules les malbarata i desactiva la riquesa expressiva. Però també permet que se'ns manipuli i confongui seguint un propòsit alienador. Cal estar al tregui d'aquesta tasca i no fartar-se de denunciar-la.

A l'era nazi, els Feuerwehr -el cos de bombers- en lloc de resistir el foc i apagar-lo, com era la seva obligació, de vegades ho vigilaven únicament perquè no s'estengués on se'ls deia que no havia d'arribar. Així, a la nit dels vidres trencats , el 9 de novembre de 1938, els bombers van veure de braços plegats cremar centenars de sinagogues. A Fahrenheit 451, la novel·la de Ray Bradbury -una distòpia publicada el 1953 i passada al cinema el 1966 per François Truffaut-, els bombers es dedicaven expressament a cremar llibres, era la seva nova comesa; el contrari de la funció original.

Els comunistes, per la seva banda, van fer malbé a Alemanya el terme Friede , pau, que sempre tenien a la boca de forma aviesa, doncs amb ella volien dir una altra cosa. No tot és el que sembla a primera vista. També a l'Espanya franquista es va fer campanya, el 1964, amb els 25 anys de pau, quan el règim del 18 de juliol mai no va posar sobre la taula la reconciliació entre els espanyols, sinó la discòrdia permanent i despietada, negant fins i tot l'espanyolitat als seus opositors, que era declarats traïdors o dolents espanyols. De tot, per desgràcia per a la veritat i la convivència, s'acaba passant factura, d'una manera o altra, tard o d'hora. Els antagonistes acèrrims es copien sense parar, i repeteixen amb entusiasme i niciesa els mateixos disbarats.

Caldria esforçar-se a trucar sempre a cada cosa pel seu nom. No sé si ho voldrem fer. Però de cap manera cal cansar-se de recordar-ho.