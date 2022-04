Ja es coneixen els guanyadors del 38º Concurs Escolar del Grup Social ONCE

L’Escola ‘Guillem de Balsareny’ (Barcelona), el Col·legi ‘Maristes Igualada’ (Barcelona) i el Col·legi ‘Sant Rafael’ (La Selva del Camp, Tarragona) han estat els guanyadors de Catalunya al 38 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en aquesta ocasió, ha convidat els mestres i estudiants a realitzar diferents treballs per fomentar la inclusió i la igualtat dins del seu entorn més proper als àmbits de l'oci, l'educació, l'ocupació o l'accessibilitat universal.





A Catalunya, han participat un total de 6.219 estudiants i 133 professors de 103 centres educatius públics, concertats i privats, des de Primària fins a Batxillerat, a més d'Educació Especial i Formació Professional. Campions:





CATEGORIA A: 3r i 4t de Primària





Col·legi: ‘Sant Rafael’ (La Selva del Camp,Tarragona)

Curs: 3r Primària. Grup A

Títol treball: “El cal·ligrama de la inclusió”

Professora: Ester Aguadé









CATEGORIA B: 5è i 6è de Primària

Col·legi: Escola ‘Guillem de Balsareny’ (Balsareny, Barcelona)

Curs: 6è Primària.

Títol treball: “El camí que ens fa iguals”

Professora: Marta Ortega













CATEGORIA C: ESO i FP Bàsica

Col·legi: ‘Maristes Igualada’ (Igualada, Barcelona)

Curs: 4t ESO. Grup Visual i Plàstica

Títol treball: “Fem realitat allò que encara és un somni”

Professor: Josep Costa





"La participació dels estudiants i docents s'ha realitzat per aules completes (una feina-una aula). Els de Primària i Educació Especial (Categories A, B i E) han fet un cartell que reivindica les pautes per fomentar la inclusió i la igualtat dins del seu entorn", expliquen des de l'ONCE.





A més, continúen: "Secundària, Batxillerat i FP (categories C i D) han dissenyat una peça audiovisual de 60 segons com a màxim en què transmetin idees de com fomentar la inclusió i la igualtat a l'oci, l'educació, l'ocupació o l’accessibilitat universal".





Per altra banda, expliquen des de l'ONCE que "a Barcelona, a la fase provincial del Concurs, han resultat guanyadors el mateix Col·legi ‘Maristes Igualada’, a la categoria C; l’Escola ‘Guillem de Balsareny’, a la categoria B i a la categoria A (3r i 4t de primària), l’Escola ‘Joan Maragall’ de Sant Andreu de la Barca".





Els grups guanyadors en aquesta fase autonòmica, diuen al comunicat, passen a la següent fase, que serà la estatal. La seva resolució es coneixerà al mes de maig.





"El jurat de Catalunya ha valorat la creativitat, la qualitat, el missatge i l'accessibilitat dels treballs presentats. Ha estat format per la presidenta, Lidia Ramos, cap del departament de Coordinació i Talent d’ONCE Catalunya; María de la Sierra López, vicepresidenta 2a del Consell Territorial ONCE Catalunya; Meritxell Caralt, Secretària Tècnica de COCARMI; Carmina Pujol i Lourdes Caseny, tècniques del servei d'Atenció Educativa Inclusiva i Orientació de la Direcció General de Currículum i Personalització del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya; Àngels Castro, periodista; Sara Reñé, tècnica de material Tiflotècnic del CRE ONCE Barcelona i membre del grup ACCEDO; i Dolors Moreiras, Mestra del CREDV/CRE ONCE Barcelona", finalitzen.