Tres detinguts per celebrar festes il·legals durant la pandèmia a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones d'un grup criminal dedicat presumptament a organitzar macrofestes il·legals durant les restriccions per la pandèmia en allotjaments de turisme rural de tot Catalunya.





Segons un comunicat de la policia catalana aquest dimecres, els tres responsables i detinguts van passar a disposició judicial divendres 8 d'abril per 25 delictes d'estafa i de falsificació documental i han quedat en llibertat amb càrrecs.





Els presumptes responsables organitzaven festes il·legals sense el consentiment dels propietaris dels allotjaments , sense abonar l'import del lloguer ni de la compra ni contractació de serveis d'hostaleria.





Així obtenien el benefici econòmic íntegre dels assistents de la festa, que la investigació estima en uns 200.000 euros la quantitat defraudada.





El mètode d'actuació dels presumptes delinqüents era contactar amb els responsables dels allotjaments amb una identitat falsa i abonar un import de l'allotjament mitjançant una transferència bancària simulada, fent creure el responsable de l'hostalatge que el pagament es faria efectiu a principis de setmana, quan ja hauria passat el temps de lloguer de la casa i de la festa.





La quantitat de persones que acudien a les festes s'estima entre les 300 i les 400 en un aforament d'allotjaments que no excedien els 10 o 15 residents.





Els responsables no donaven la ubicació de la festa fins ben entrada la nit per reduir els riscos d'una possible actuació policial.





Els hostalatges on es van realitzar les festes s'ubicaven a les comarques del Maresme, el Garraf, la Noguera, el Pla d'Estany, l'Alt Camp, el Baix Empordà, el Gironès, el Bages, Osona, la Selva i el Tarragonès.





A més dels 25 delictes d'estafa i falsificació documental, també s'han tramitat denúncies per delictes per la celebració d'esdeveniments sense autorització administrativa i per l'incompliment de la normativa sanitària en prevenció de la Covid vigent durant els fets.