No embarguen els comptes de Luis Medina perquè no té ni 250 euros, malgrat el milió que va cobrar en comissions

El jutge Adolfo Carretero no ha pogut per ara procedir a l'embargament dels comptes bancaris de Luis Medina en no comptar amb més de 250 euros en el marc de la investigació per una presumpta estafa a l'Ajuntament de Madrid en la compra de mascaretes per a la ciutat, han confirmat fonts jurídiques.









Per això, l'instructor ha traslladat el fiscal i els advocats personats en el procediment perquè proposin altres mesures econòmiques.







Pel que sembla, Medina no compta amb els bons d'inversió que va comprar amb part del milió d'euros que va cobrar en comissions per participar en una operació de compravenda de mascaretes . En concret, va comprar cada bo per 200.000 euros, segons consta a la querella de la Fiscalia Anticorrupció.





La setmana passada, el magistrat va acordar l'embargament de forma preventiva dels béns de Luis Medina i Alberto Luceño. Aquesta mesura es fa per garantir que una futura sentència condemnatòria es compleixi, és a dir, serveix com una mesura cautelar perquè les autoritats s'assegurin que el deute pendent s'acabarà saldant.





Entre els béns de Medina hi ha un iot model Eagle 44, anomenat 'Fira' i pel qual va pagar 325.515 euros del milió d'euros que va cobrar per una de les operacions. Segons ha comentat el mateix Luis Medina, el iot 'Fira' estaria confiscat.





El seu soci va destinar els diners de les mossegades a la compra de vehicles d'alta gamma, rellotges Rolex, i un habitatge de luxe a Pozuelo amb tres places de garatge.





La querella presentada recentment pel Ministeri Públic atribueix als suposats comissionistes la comissió dels delictes d'estafa agreujada, falsedat documental i blanqueig de capitals per irregularitats en una operació de compravenda de material sanitari el març del 2020.





Segons la querella, Alberto Luceño i Luis Medina "actuant de comú acord i amb ànim d'obtenir un exagerat i injustificat benefici econòmic, van oferir a l'Ajuntament de Madrid la possibilitat d'adquirir grans remeses de material sanitari fabricat a la Xina".





Luis Medina va ser la persona que va contactar amb el Consistori, aprofitant la seva condició de personatge públic i “la seva amistat amb un familiar de l'alcalde de Madrid”, un extrem nega l'Alcaldia capitalina.





Pel que sembla, se li hauria facilitat el nom de la coordinadora General de Pressupostos i Recursos Humans de l'Àrea de Govern d'Hisenda i Personal de l'Ajuntament de Madrid, com a persona a qui s'havia de dirigir per concretar els termes de les operacions.





Segons la querella, aquesta persona també era consellera de l'Empresa de Serveis Funeraris i Cementiris de Madrid. Des d'aquest moment, les negociacions es van dur a terme entre aquesta persona i Alberto Luceño, que es va presentar com a "expert en importació de productes procedents del mercat asiàtic, amb fàbriques a la Xina a la seva disposició, i com a agent exclusiu de l'empresa malaia EEE, a través de la qual es realitzaria la importació".





"En realitat, ni tenia experiència significativa en negocis d'importació ni disposava de fàbriques a la Xina, de la mateixa manera que tampoc no era agent exclusiu de cap empresa malaia ni actuava mogut per cap intenció altruista", subratlla l'escrit de la Fiscalia.





D'acord amb aquestes gestions, es van signar tres contractes entre l'Empresa de Serveis Funeraris i Cementiris de Madrid --com a compradora-- i la companyia malaia EEE --com a venedora per adquirir material sanitari--.





Segons detalla la querella, les transferències rebudes per Luis Medina corresponen a la comissió pactada entre l'empresa EEE i ell, d'un dòlar per màscara (un milió de dòlars en total --915.000 euros--).