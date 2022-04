CaixaBank, elegit millor banc a Espanya ia Europa Occidental 2022 per Global Finance

CaixaBank ha estat reconegut com a millor banc a Espanya per vuitè any consecutiu i millor banc a Europa Occidental per quart cop als 'Best Bank Awards' de la revista nord-americana Global Finance.





El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri @ep







En un comunicat aquest dimecres, l'entitat bancària ha explicat que els editors de la revista han destacat CaixaBank entre bancs de més de 150 països després de fer consultes amb analistes, consultors i executius del sector bancari a tot el món.





El jurat ha valorat, entre altres factors, la fusió amb Bankia, la solidesa financera i el compromís amb la societat a través del finançament sostenible, i el suport a col·lectius vulnerables.





Els 'Best Bank Awards' premien les millors entitats bancàries del món que destaquen pel seu lideratge i per la innovació dels seus productes i serveis, entre d'altres aspectes.





El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri , ha sostingut que tot reconeixement internacional és "un orgull" per a l'entitat.





"Especialment en un any en què, malgrat un entorn complex, no només hem reforçat el nostre lideratge a Espanya amb altes quotes de mercat, sinó també el nostre compromís amb la societat", ha assenyalat.





El ceo de l'entitat, Gonzalo Gortázar, ha destacat que el premi és un reconeixement a tot l'equip que ha permès tancar "un any extraordinari culminant la fusió més gran del sector a Espanya en un temps rècord".





" La fusió ens ha donat l´escala, la posició competitiva i l´eficiència per poder créixer de manera sostenible en un entorn incert com l´actual ", ha afegit.





CaixaBank va tancar el 2021 amb actius per més de 600.000 milions d'euros, i amb una liquiditat que segueix entre els nivells més alts del sistema financer espanyol i va superar els 168.000 milions d'euros.