Comença el procés per declarar el Tren de Capdella Bé Cultural d’Interès Nacional

Comença el procés per declarar el Tren de Capdella

La Direcció General de Patrimoni ha posat en marxa el procés per declarar el Tren de Capdella, un carrilet a 2.000 metres d’altitud, Bé Cultural d’Interès Nacional. Aliè a aquesta candidatura, el Tren, format per una locomotora dièsel i una vagoneta, segueix a l’exterior de la Central Hidràulica de Capdella on es pot visitar i forma part del projecte museístic del Museu Hidroelèctric de Capdella.

"L’equipament, propietat de la Fundación Endesa (qui ho va cedir a l’Ajuntament per al projecte de museïtzació l’any 2010), va funcionar entre 1951 i 1990 per transportar els materials que calien en les obres d’interconnexió de llacs de la conca superior de la Vall de Capdella. Ara, el fet de ser considerat per esdevenir Bé Cultural d’Interès Nacional, posa de nou de relleu la importància i el vincle de la història de les centrals hidràuliques en l’esdevenir social i econòmic de la Vall Fosca, tant en el passat com en el present", expliquen des d'Endesa.

A més, expliquen que "la història del Tren de Capdella es remunta, en realitat, a l’any 1911. Llavors no existien els motors dièsel, i consistia en unes plataformes tirades per mules que transcorrien per una via d’uns 60 centímetres d’amplitud (tipus Decauville) que anava des de la cambra d’aigua del Cap de la Serra, punt final del funicular, fins a l’Estany Gento. Un recorregut de gairebé 5 quilòmetres que transcorria per sobre del canal que duia l’aigua, a més d’un metre i mig sota terra per evitar la congelació a l’hivern".