Els veïns del pis incendiat de l'Eixample no podran tornar a casa seva: la finca és inhabitable

Edifici incendiat @ep





Tres dels quatre ferits a l'incendi de dimarts a l'Eixample de Barcelona ja tenen l'alta hospitalària, mentre que la propietària del bar on hi va haver l'explosió que va iniciar el foc continua ingressada i sota custòdia policial.





Ho ha explicat aquest dimecres el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle , en declaracions als periodistes recollides per Europa Press, i ha recordat que la dona està “fora de perill” i que la policia encara no li ha pres declaració.





Batlle ha explicat que, arran de queixes dels veïns per molèsties, la Guàrdia Urbana havia inspeccionat el local i va trobar que "no reunia les condicions" sanitàries per a la manipulació d'aliments , per la qual cosa van ordenar precintar el local provisionalment.





L'incendi va cremar dues finques: la d'avinguda Roma 90 --on els veïns de dos pisos encara han pogut tornar-- i la més afectada, al carrer València 73, amb una ala amb "una gravíssima afectació des del punt de visa estructural ".





Batlle ha assenyalat que "ara per ara aquests pisos no són habitables i lamentablement la previsió és que no ho siguin durant temps" , encara que sí que es pot accedir i durant aquest matí els Bombers de Barcelona han acompanyat els veïns perquè poguessin recollir els seus objectes personals.





Ha avisat que les obres de rehabilitació "no seran fàcils" ni es podran acabar a curt termini, mentre hi ha una quinzena de persones que no han pogut tornar a casa per aquest incendi i aquesta nit dues --una dona i la seva filla-- - han dormit ateses pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb), i la resta s'han allotjat a cases de familiars o amics.





AFECTACIÓ A L'EDIFICI





Per part seva, el cap de la unitat de Bombers de Barcelona que va intervenir a l'incendi, Víctor Molinet, ha detallat que els bombers han apuntalat una paret de càrrega a l'edifici més afectat, on hi va haver l'explosió.





En preguntar-li si l'edifici podria ser enderrocat, ha contestat: "Ara mateix les afectacions són importants però puntuals. Creiem que no hi ha aquest risc, però amb cautela".





Els Bombers han enviat detalls sobre l'incendi a la policia científica dels Mossos, que investiga les causes de l'explosió i l'incendi.