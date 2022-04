La Policia Municipal de Girona afegeix cinc vehicles nous a la modernització de la flota /@Ajuntament de Girona

La Policia Municipal de Girona ha incorporat al seu parc mòbil cinc vehicles nous, ha informat l'Ajuntament de Girona en un comunicat aquest dimecres. Es trata de quatre turismes de tipus SUV i una camioneta de tipus pick-up. "Els automòbils incorporen una nova retolació que s’adapta a la proposta de disseny homogeneïtzat aconsellat per la Generalitat de Catalunya per als vehicles de les policies municipals del país", han detallat.

Ara mateix, gràcies a aquestes incorporacions, el cos municipal suma 24 turismes, 15 d’ells logotipats. En total, la flota policial compta amb 52 vehicles, entre furgonetes, turismes, motocicletes, ciclomotors i bicicletes. Cal recordar que el novembre de 2021 l’Ajuntament de Girona va adquirir quinze vehicles policials nous, en una de les majors inversions municipals en automòbils dels darrers anys.

Eduard Berloso, regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Girona, ha explicat: “Amb aquests nous vehicles, sumats als que ja vam adquirir l’any passat, tirem endavant la renovació més important de la flota de la Policia en les darreres dècades. La seguretat és una prioritat i ho demostrem amb inversions importants com són tots aquests automòbils, que serviran per millorar les condicions amb què treballen els agents, però també per augmentar la sensació de seguretat a la ciutadania i a la vegada la capacitat de resposta davant les actuacions policials".

D’acord amb el compromís del consistori per cercar alternatives de transport que contribueixin a la disminució de gasos d’efecte hivernacle, la flota de vehicles policials compta amb cinc turismes que funcionen amb gas liquat, un turisme i una furgoneta híbrida, i dues motocicletes elèctriques.