Un home presenta una demanda per prejubilar-se als 60 i fixen el judici per quan en faci 65

La justícia va lenta, provocant situacions que oscil·len entre l'acudit i la xafogor. Aquest és el cas d'Antonio Fernández Perez que, segons revela La Voz de Almería , ha acudit als jutjats per jubilar-se anticipadament i ha rebut sentència abans que comenci el judici. Antonio no es prejubilarà als 60, ja que el Jutjat Social núm. 2 d'Almeria ha fixat la data del seu contenciós per al proper 28 de gener de 2026, cinc mesos abans que hagi de complir 65 anys.





Però l'embolic no s'acaba aquí. Si el 2026 Antonio guanyés el judici, l'administració podria recórrer la sentència i retardar la jubilació més enllà dels 65.





Tal com revela aquest mitjà, el professor se sent discriminat en haver treballat "fins i tot més anys" que altres companys que ja han aconseguit la prejubilació. No obstant això, ell no tindrà aquest dret.





L'advocat d'Antonio Fernández exposa a la seva demanda que el seu client té dret a jubilar-se en les mateixes condicions d'edat i temps de cotització que regeixen els funcionaris de carrera. De fet, la seva petició es basa en el dret a la igualtat i no discriminació recollit a l'article 14 de la Constitució Espanyola.