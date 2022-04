Preocupació entre els sindicats pel gran augment dels accidents laborals aquest 2022

El Ministeri de Treball ha actualitzat les estadístiques sobre accidents laborals, afegint dades que comprenen gener i febrer d'aquest 2022: 136 persones han mort en un accident laboral des de començament d'any, 11 a Catalunya, el que representa un 29, 52% més que en el mateix període de l'any passat .

Preocupació entre els sindicats per l'augment del 30% dels accidents laborals aquest 2022 /@Pixabay

QUÈ ÉS UN ACCIDENT LABORAL?







La Llei General de Seguretat Social defineix l'accident laboral com qualsevol lesió corporal que l'empleat pateix en ocasió o per conseqüència del treball que execute per compte d'altri.

Així doncs, des de CCOO aclareixen que són accidents de treball allò que pateix un treballador en ocasió o com a conseqüència de l'exercici de càrrecs electius de caràcter sindical, així com els ocorreguts en anar o tornar del lloc on s'exerciten les funcions pròpies dels càrrecs esmentats. També ho són els que es donen en ocasió o per conseqüència de les tasques que l'empleat dugui a terme sota les ordres de l'empresari o empresa.

A més, es consideren els accidents de treball aquells que es produeixen en actes de salvament i en altres de naturalesa anàloga, quan els uns i els altres tinguin connexió amb la feina. També les malalties que contragui l'empleat a conseqüència de fer la seva feina, sempre que ho pugui demostrar. I les conseqüències de l'accident que siguin modificades en la seva naturalesa, durada gravetat o determinació per malalties intercurrents que es tradueixin en complicacions derivades del procés patològic determinat per l'accident mateix o tinguin l'origen en afeccions contretes al nou mitjà en què s'hagi situat el afectat per curar-se.

ELS ACCIDENTS LABORALS HAN AUGMENTAT UN 30% AMB RESPECTE A 2021

Dit això, podem tornar a les estadístiques, que mostren que entre el gener i el febrer del 2022 els accidents amb baixa laboral van augmentar un 7% en comparació del mateix període de l'any anterior. El Ministeri de Treball va comptabilitzar 84.426 accidents amb baixa laboral fins al febrer del 2021, mentre que aquest any s'ha elevat la xifra a 90.580. D'aquests, 80.236 es van produir al lloc de treball (un 13,53% més que el 2021) i 10.344 'in itinere', és a dir, en el trajecte d'anada o tornada (24,79% menys).

Els accidents greus en centre de treball van sumar 534 , davant dels 545 registrats entre gener i febrer del 2021, mentre que els sinistres in itinere de caràcter greu es van incrementar un 2,4%, amb un total de 130 accidents.







Pel que fa als accidents mortals al centre de treball, aquests van pujar a 118 (31,1% més). Pel que fa als accidents mortals 'in itinere', aquests van augmentar un 20% fins a assolir els 18 morts . L'estadística de Treball revela a més que dels 43 treballadors que van perdre la vida en jornada de treball, 122 eren assalariats i 14 treballadors autònoms.

Estadístiques dels accidents de treball aquest 2022. /@Captura de pantalla de la taula oferta pel Ministeri de Treball

Pel que fa a Catalunya, des de començament d'any s'han produït 11.225 accidents laborals al centre de treball i 1.736 'in itinere'. D'aquests, 11.179 i 1725, respectivament, han estat lleus. No obstant això, entre els produïts al centre de treball 36 van ser greus i 10 van resultar mortals . Pel que fa als accidents 'in itinere', els greus van ser 10 i els mortals 1 .

Si desglossem per províncies, encapçala la llista Barcelona , amb un total de 37 accidents greus i 7 morts. El segueixen Girona amb 2 accidents greus i 2 accidents mortals; Lleida amb 4 accidents greus i 1 mortal i Tarragona, amb 3 accidents greus i 1 mortal.

ELS SINDICATS RECLAMEN MÉS SEGURETAT LABORAL

La major part dels accidents mortals es produeixen per infarts i vessaments cerebrals, accidents de trànsit, atrapaments i amputacions, caigudes i col·lisions contra objectes en moviment. I els sindicats denuncien contínuament la manca de protecció de riscos laborals de les empreses cap als seus treballadors.

Des de Catalunyapress parlem amb José Manuel Martín, secretari general de CCOO d'Indústria de Tarragona, que recentment es van manifestar davant de la planta de Repsol de la ciutat per reclamar més seguretat i menys precarietat al seu lloc de treball. Ho van fer després que el 26 de març passat es produís una fuita de gas a la refineria de la Corunya, morís un treballador i un altre resultés ferit.

“En els darrers anys s'ha observat una tendència preocupant pel que fa a la precarització del treball a la indústria química”. Així, ha afirmat que "és segura, però aquesta seguretat s'està posant en perill", va explicar a aquest mitjà José Manuel Martín. A més, la solució per a ell és clara: "S'ha de posar en marxa la combinació d'activitats preventives entre les empreses".

I és que tal com va explicar a Catalunyapress, l'accident laboral de la planta de Repsol de Galícia no és l'únic del que tenen constància al sector. " Venim de diversos accidents", va apuntar, per això han reclamat "una coordinació real entre totes les empreses implicades per garantir la màxima seguretat".

UGT, per la seva banda, ha considerat "una necessitat urgent" la posada en marxa d'un pla de xoc contra la sinistralitat i va qualificar les dades conegudes aquest dimecres com a "totalment inacceptables". Des de CSIF també solen difondre comunicats després de cada accident laboral (sobretot mortal) del que tenen constància, reclamant més seguretat. Perquè, com indiquen les estadístiques, són molts. I a les xifres ofertes pel Ministeri de Treball falten per comptabilitzar els produïts al març i el que portem d'abril.

De fet, a Catalunyapress us n'hem informat de diversos. Per exemple, el 4 de gener un treballador de 40 anys de l'empresa de Teleassistència de l'Ajuntament de Barcelona va morir en un accident de trànsit quan anava d'un centre a un altre en l'exercici de les seves funcions dins de l'empresa com a tècnic instal·lador.

El 5 d'abril passat un home va morir a Blanes mentre treballava en caure des de la sisena planta d'un edifici, ja que es trobava sobre una bastida. I aquest mateix dilluns dues treballadores van resultar ferides en un incendi en una empresa de plàstics de Molins de Rei; es van cremar un quadre elèctric i una màquina.