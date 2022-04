Un Bizum per a Luis Medina: Twitter s'uneix en una campanya de solidaritat per salvar l'aristòcrata

" Si cadascun de nosaltres posem un euro, podem ajudar Luis medina davant aquesta terrible situació que està patint, sense diners al banc i els seus béns embargats pels fiscals d'esquerres. Siguem solidaris amb Luis Medina! Mana un Bizum ", ha publicat Enrique Quintanilla a través del vostre compte de Twitter. I és que aquest dimecres l'actualitat ha fet un gir de 360 graus.





La societat ha estat tota la setmana pensant que Luis Medina , juntament amb el seu company Alberto Luceño , havien estafat -o no- a l'Ajuntament de Madrid cobrant una pastura per unes mascaretes, test i equipament mèdic que no eren útils ni per jugar a l'esbarjo . Però l'actualitat judicial ha capgirat el cas: el jutge no ha pogut embargar els comptes de Luis Medina perquè, ¡SORPRESA!, només té 247 euros i, per tant, és pobre de necessitat.









El fill del Duc de Fira i Naty Abascal està passant el seu pitjor moment després de rebre una comissió d'un milió d'euros per vendre material sanitari a Madrid durant la pandèmia del Covid-19. Per molt que sembli impossible, el personatge de la jet set i adorat per ¡HOLA! ja no té diners i no podrà seguir anant al perruquer per mantenir el seu cabàs.





Però podem parar aquest malson . Els tuiters, recorrent els seus principals punts forts, el bon rotllo i la solidaritat, han creat una campanya per ajudar Medina. Recordeu, ell també ho faria per vosaltres - o potser us robaria la cartera mentre agonitzeu al vostre llit de mort-.





Aquí podeu veure els tuits a favor de Medina: