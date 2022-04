Mor als 44 anys el culturista Cedric McMillan /@cedricmcmillan

El culturista Cedric McMillan ha mort als 44 anys després de diversos mesos en què ha patit problemes de cor . Ho ha informat el patrocinador Black Skull USA mitjançant les xarxes socials, tot i que no ha confirmat oficialment les causes de la seva mort.

Guanyador del prestigiós Arnold Classic el 2017, McMillan va començar a entrenar quan era preadolescent, després que la seva mare li comprar un joc de peses. Més tard es va allistar a l'exèrcit i es va convertir en sergent i intructor militar. Però ara la seva vida era el culturisme.

Segons han apuntat diverses fonts a Generation Iron, podria haver mort durant un entrenament. En concret, d'una aturada cardíaca mentre feia exercici en una cinta per córrer.

Però la salut ja no era bona. Va estar ingressat a l'hospital per pneumònia després de contraure el Covid-19. Després van sorgir els problemes de cor i estomacals: "Per alguna raó no puc ingerir el menjar, em fa singlot, que em dura tot el dia i que no em deixa gairebé ni menjar ni beure aigua", va dir. Finalment ha mort.