La fi de la mascareta en interiors preocupa a la comunitat mèdica

El 20 d'abril les mascaretes deixaran de ser obligatòries als espais interiors, una fita que semblava impossible assolir però que, després de dos anys llargs de pandèmia, s'ha convertit en realitat. Tot i això, el que és una alegria per a molts, posa en alerta altres, especialment el col·lectiu mèdic, que ha patit en primera línia les conseqüències de la pandèmia.













El portaveu de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família, Lorenzo Armenteros, ha criticat per "precipitada" l'eliminació de l'ús obligatori de mascaretes a interiors a partir de dilluns que ve, 18 d'abril. " Ho hem mantingut des que es va començar a rumorejar: no es reunien les condicions i segueixen sense reunir-se perquè encara estem amb una incidència per cóvid molt alta i hi ha un risc alt ", ha explicat.





Segons Armenteros, el que es pretén ara és dipositar "la responsabilitat en el pacient i en la persona malalta", cosa que "deixa només com a responsable cadascú". "I això ens sembla una opció molt perillosa", ha postil·lat. El portaveu dels metges generals i de família ha insistit que l'eliminació de l'ús obligatori de la màscara a interiors és "una decisió molt arriscada i que pot incrementar el nombre de contagis al llarg del temps".





El facultatiu també ha censurat que "s'ha reduït la informació de manera que ja ni es compten els tests d'antígens" , fet que porta "a una apagada informativa relativa al nombre de casos que pot portar a una informació errònia i una falsa reducció del nombre de casos actius que no seria així sí que es donés una informació completa".





A més, Armenteros s'ha queixat de la "relaxació funcional" produïda les últimes setmanes. I el vincula que "tothom està amb moltes ganes que desaparegui la màscara". "Estàvem veient que el nombre de casos s'incrementa en famílies senceres que s'encomanen per aquesta relaxació", ha alertat.





"Fa temps que diem que la família dóna una falsa sensació de seguretat davant la possibilitat de contagis. Si això passa a la família, imaginem-nos el que pugui passar a la feina o als mitjans en què ens movem sense fer servir la màscara com fins i tot ara", ha avisat finalment el portaveu de la Societat Espanyola de Metges de Família i Generals.





" SEGUEIX SENT UNA EMERGÈNCIA MUNDIAL"





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reiterat aquest dimecres que la pandèmia COVID-19 "segueix sent una emergència de salut pública mundial", i ha demanat als líders mundials "no abaixar la guàrdia" perquè, tot i que la setmana passada es van registrar el nombre més baix de morts a tot el món, en alguns països estan augmentant els contagis.





"Les xifres tornen a sobre i posa sota pressió els hospitals. És el moment de treballar més dur, si és possible, per salvar vides", ha assegurat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom.





Per això, ha insistit que cal continuar invertint perquè les eines de la COVID-19 es distribueixin equitativament i puguem simultàniament reforçar els sistemes de salut. "Tancar la bretxa d'equitat en vacunes és la millor manera d'augmentar la immunitat de la població i protegir-la contra les onades futures", ha assegurat.





Tot i això, ha matisat que no es tracta només de les vacunes, ja que han actualitzat la seva gestió clínica de les pautes de COVID-19 i perfeccionat les seves recomanacions basades en la ciència. "Els tractaments que inclouen oxigen, corticosteroides i antivirals estan ajudant a trencar encara més l'enllaç entre la infecció per COVID-19 i la mort. Els diagnòstics també estan millorant i tornant-se més accessibles. No obstant això, tal com vaig dir l'any passat, la vacunació per degoteig no és una estratègia efectiva per combatre un virus respiratori mortal; el tractament i les proves de degoteig són igualment imprudents", ha detallat.





Actualment, el director general ha exposat que hi ha una sèrie de sublinatges d'Òmicron que estan seguint de prop, inclosos BA.2, BA.4 i BA.5 i un altre recombinant detectat, compost per BA.1 i BA.2. El virus, segons ha reconegut, s'ha tornat més transmissible i “segueix sent mortal, especialment per a les persones desprotegides i no vacunades que no tenen accés a atenció mèdica i antivirals”.





Així doncs, ha recalcat que la millor manera de protegir-se és vacunar-se i reforçar-se quan es recomana. "Continueu usant màscares, especialment en espais interiors plens de gent. I per a l'interior, mantingueu l'aire fresc obrint finestres i portes, i invertiu en una bona ventilació", ha aconsellat.





Per part seva, el president del Comitè d'Emergències, Didier Houssin, ha insistit que la situació està lluny d'haver acabat i ha instat els governs a emprar el Pla 2022 de l'OMS per reforçar la preparació i la resposta; revisar-ne les polítiques nacionals; i avaluar-ne les accions i preparar-se a nous esforços.





Per donar per finalitzada la pandèmia, Houssin ha revelat que s'haurà de fer servir un enfocament multicriteri, atenent els criteris epidemiològics però també criteris lligats amb la capacitat d'assistència o la possibilitat d'intercanvis internacionals. "Avui dia la reflexió és que la feina encara no ha acabat i per desgràcia encara tenim diverses setmanes per davant amb la pandèmia", ha subratllat.