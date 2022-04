El Pentàgon lamenta les morts causades per un atac amb un dron a l'Afganistan

El portaveu del Pentàgon, John Kirby @ep







Els Estats Units han lamentat les morts causades per un atac amb un dron nord-americà a finals d'agost, en què van morir deu civils, després d'un atemptat suïcida als voltants de l' aeroport de Kabul, a l'Afganistan.





"Ens ho prenem seriosament. De fet, lamentem les morts que causem i, encara que no som perfectes en termes de com les investiguem o com parlem sobre elles, les investiguem i parlem sobre elles", ha dit el portaveu del Pentàgon, John Kirby .





En aquest sentit, ha reconegut que hi ha "moltes esquerdes a la nostra armadura". "Què escoltes dels russos avui? Què escoltes de Moscou? Què vas escoltar de Putin ahir a la nit?", ha comparat el portaveu respecte a la situació dels civils morts a Ucraïna.





Tot i no tenir una actualització sobre el procés de la família Ahmadi , Kirby ha assegurat en roda de premsa que des dels Estats Units no es donen per vençuts amb la idea de "tractar de portar-los (als ciutadans nord-americans) de tornada al país i fer-ho bé financerament".





Per part seva, el portaveu del Departament d'Estat nord-americà, Ned Price , ha dit que encara hi ha prop de 1.000 nacionals al país, entre els quals hi ha residents legals que han estat reubicats directament fora de l'Afganistan amb l'ajuda de l'Administració.





"Estem en contacte amb diversos nord-americans. Continuem fent tot el possible per recolzar el seu desig de reubicar-se i seguirem fent-ho mentre hi hagi nord-americans que vulguin abandonar el país", ha afegit Price en roda de premsa.





El desembre, el portaveu del Pentàgon, John Kirby , va anunciar que cap militar s'enfrontaria a mesures disciplinàries per l'atac amb dron a la capital afganesa de Kabul contra un terrorista afganès en què van morir deu civils.





El 29 d'agost, tot just dos dies després que un atac a l'aeroport de Kabul es cobrés la vida de civils afganesos i tretze soldats nord-americans, l'Exèrcit dels Estats Units va atacar amb un dron un terrorista que viatjava en un vehicle . que van morir la neboda de Zamarai Ahmadi, de dos anys, els seus set cosins i un altre nen.





La família de Zamarai Ahmadi, que treballava per a una organització nord-americana sense ànim de lucre, seria beneficiada d'un programa de resposta de mitigació i dany civil proposat pels Estats Units per compensar les víctimes de manera econòmica .





Segons va admetre el passat mes de setembre el general nord-americà Frank McKenzie, un dels principals comandaments del Pentàgon, Ahmadi va ser probablement confós amb un po