63 morts a les Filipines per la tempesta 'Megi'

Guàrdia Costanera de les Filipines en tasques d'evacuació a causa de la tempesta tropical 'Megi' @ep







Aquest dimecres han ascendit a 63 persones els morts a les Filipines al pas de la tempesta tropical 'Megi' , que en els últims tres dies ha fuetejat àmplies regions de l'arxipèlag i ha provocat intenses pluges, importants inundacions i lliscaments de terra.





En concret, s'han recuperat 48 cossos a la ciutat de Baybay , a la província de Leyte, a 599 quilòmetres al sud-est de Manila, on també s'han denunciat 27 desapareguts, tal com han informat els serveis d'emergència.





Sis persones han perdut la vida com a conseqüència dels lliscaments de terra a la propera ciutat d'Abuyog i dues més per la mateixa causa a la província central de Cebu, mentre que set persones han mort ofegades per les inundacions a les províncies de Negres Oriental, Dávao Oriental, Dávao D'Or i Samar.





A més, més de 240 persones han resultat ferides pels lliscaments de terra i les inundacions, mentre que una persona més ha estat donada com a desapareguda a la província de Dávao De Oro, segons els funcionaris locals.