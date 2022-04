La sequera deixa gairebé el 40% de la població de Somàlia a la vora de la gana

Una família somali recollint aigua, imatges d'arxiu @ep





Les agències humanitàries de l'ONU han advertit aquest dilluns que la persistent sequera, l'augment dels preus dels aliments i la manca de finançament de programes humanitaris ha deixat gairebé la meitat de la població somali a la vora de la fam.





"Literalment haurem de començar a treure menjar als famolencs per alimentar els que es moren de gana", ha assenyalat el representant del Programa Mundial d'Aliments (PMA) per a Somàlia, Khidir Daloum. "Estem a punt d'una catàstrofe humanitària a Somàlia", ha advertit.





Un informe recent de la Classificació Integrada per Fases de Seguretat Alimentària (IPC, per les sigles en anglès), ha revelat que sis milions de somalis, gairebé el 40 per cent de la població, es troba en nivells extrems d'inseguretat alimentària i s'han comptabilitzat fins a sis borses concretes en què es donen les condicions de fam. Això suposa duplicar els números en comparació de les xifres de principis d'any.





"La realitat és que el temps corre en contra nostra i es poden perdre moltes més vides si no hi ha més finançament", ha afirmat Adam Abdelmoula, adjunt al representant especial del secretari general de l'ONU, António Guterres, i coordinador humanitari de les agències de l'ONU per a Somàlia . "Demano a les autoritats i als nostres socis una resposta decidida que ajudi a incrementar els recursos davant les creixents necessitats, que salvi més vides i rescati més formes de vida de la gent de Somàlia", ha afegit Abdelmoula.





Aquestes agències estan ajudant gairebé dos milions de persones a data de febrer del 2022, però la falta de finançament impedeix respondre a l'agreujament de la situació, que comparen amb la del 2011, quan la fam va matar 250.000 persones.





"Les necessitats cada vegada més grans augmenten a un ritme més gran que l'ajuda humanitària", han advertit en un comunicat conjunt l' Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), l'Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA) i el Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) .





Per això, aquestes agències han demanat una "injecció immediata" de fons perquè els programes ja en marxa puguin salvar vides al país africà. "Vull subratllar que encara no és massa tard. El finançament que rebem avui pot evitar el pitjor, però ha d'arribar a una escala més gran i rebre's molt aviat", ha apuntat el representant de la FAO a Somàlia, Etienne Peterschmitt.









1,4 MILIONS DE NENS AMB MALNUTRICIÓ AGUDA PER A CAP D'ANY

Els menors de cinc anys estan entre els sectors de població més vulnerables davant d'aquesta situació de sequera i l'accés a aliments i llet és cada vegada menor a causa de l'augment dels preus i la pèrdua de bestiar. Gairebé 1,4 milions de nens tindran malnutrició aguda per a finals d'any i una quarta part --330.000-- tindran malnutrició aguda-severa.





"Hi ha vides de nens en joc. Si no es tapa el forat en el finançament, les taxes de malnutrició continuaran augmentant i els nens tindran malnutrició greu i malalties evitables. Si perdem nens per gana, serà també una pèrdua d'humanitat", ha explicat per la seva part la responsable d'UNICEF per a Somàlia, Angela Kearney.





El Pla de Resposta Humanitària del 2022 va sol·licitar 1.500 milions de dòlars, però només s'ha cobert el 4,4% d'aquesta quantitat davant de la competència que ha d'afrontar Somàlia amb altres emergències globals, han assenyalat les agències de l'ONU.





Perquè es declari la fam, una regió ha de tenir almenys el 20 per cent de la seva població en situació de catàstrofe (IPC Fase 5) i els estudis apunten que en almenys sis regions el percentatge és entre el 5 i el 10 per cent de la població, amb unes 81.000 persones en situació de gana.









GAIREBÉ 745.000 DESPLAÇATS A CAUSA DE LA SEQUERA

D'altra banda, el Consell Noruec per als Refugiats (NRC, per les sigles en anglès) ha alertat que unes 745.000 persones s'han vist obligades a abandonar casa des de principis del 2021 a causa de la sequera, que a més s'uneix a la fam i l'augment dels aliments a causa del conflicte a Europa de l'Est, principal punt d'importació del blat per part de Somàlia.





Del total de desplaçats, prop de mig milió han fugit de casa seva només des de començament del 2022, la majoria cap a districtes urbans amb la capital, Mogadiscio, com el principal destí. Això ha augmentat la tensió als campaments de desplaçats, que ja estaven superpoblats i que ara veuen com els seus serveis estan cada cop més saturats.





En aquest punt, el director de l'NRC a Somàlia, Mohammad Abdi, ha cridat la comunitat internacional perquè prengui mesures davant del desproveïment d'aigua i aliments. "El poble de Somàlia s'enfronta a un risc molt real de fam.





Es necessita ajuda desesperadament per salvar vides, amb suport financer urgent, i ara es necessita, no d'aquí a uns mesos", ha dit. A més, igual que des de l'ONU, Abdi ha recordat el que va passar el 2011, quan més de 250.000 persones van perdre la vida per la sequera i la fam: "Lamentarem la nostra falta d'acció si permetem que la història es repeteixi", ha advertit.