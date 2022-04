Orient i occident, fan olor igual els capitals ocults?

Després del període colonial contemporani, i la continuada dominació econòmica de les antigues metròpolis sobre els nous països formalment independents, va començar a teoritzar-se sobre la divisió Nord-Sud i el manteniment de la vella desigualtat i dependència .





El "Nord" va passar a coincidir amb gairebé tota la geografia de l'hemisferi occidental denominada com a Occident, i l'anomenat “Primer món” . Amb la invasió d'Ucraïna per la Rússia de Putin, les coses han canviat. I no només geogràficament.





El nou eix est-oest , representat per l'orientalisme imperialista rus i el puixant capitalisme estatalista de la Xina comunista, es confronta ara amb l'occidentalisme de mercat liberal d'Amèrica del Nord i Europa en un món creixentment desideologitzat. És patètic assistir a l'intent de la quadratura del cercle que alguns nostàlgics de la Unió Soviètica busquen dur a terme .





Així, s'interpreten els aires de grandesa de Putin com un revival de la pretesa dominació mundial manifestada a laCimera Comunista de setembre de 1957. Aleshores 64 partits nominalment comunistes --12 dels quals estaven al govern dels seus països , incloses Rússia i Xina-- van enunciar el seu objectiu antioccidental i anticapitalista basat en una suposada supremacia ideològica comunista.





No és menys descoratjador constatar com els països de la UE intenten ara frenar una resposta eficaç i coordinada a la guerra de Putin, davant la forta dependència d'alguns de les fonts energètiques provinents de la Rússia asiàtica. Alemanya il·lustra aquesta manera de procedir de forma palmària i fins i tot vergonyant. I és que els diners són els diners ia tot arreu prioritzen les relacions econòmiques del capitalisme global.





Recordeu l'expressió a l'antiga Roma que Pecunia non olet ("els diners no fan olor"). Es significa amb aquesta locució llatina que el valor dels diners no té a veure amb la procedència. L'exemple de la maximització d'una activitat “olorosa” per guanyar diners pertoca a la vella Roma a l'aprofitament de les aigües menors.





Amb la seva secular saviesa, els romans no van voler anar més enllà a l'explotació prosaica d'altres aigües majors i pudents relatives al negoci macabre de la guerra i la mort. Com passa avui a Ucraïna. Oligarques de l'Est, i també de l'Oest, amaguen les seves capitals pelegrins enmig d'un conflicte ja internacionalitzat financerament.





Segons dades de Yanis Varoufakis , el 0,01% més opulent de Rússia (l'1% superior de l'1% superior) s'ha emportat de Rússia prop de la meitat del seu patrimoni, uns 200.000 milions de dòlars per tal de guardar-lo al Regne Unit i altres paradisos fiscals.





Alhora, el 0,01% més ric dels nord-americans va treure dels Estats Units al voltant d'1,2 bilions de dòlars, sobretot per evitar el pagament d'impostos. Per cada dòlar que els plutòcrates russos acumulen a l'estranger per evitar inspeccions, els plutòcrates nord-americans amaguen deu dòlars dels seus.





Com bé es pregunta l'economista grec, injuriat pels neoliberals radicals que en diuen Varoufuck, serà que l'èmfasi exclusiu sobre els russos que hi ha a Occident significa que «els nostres» oligarques i aquells que nodreixen els nostres aliats són en cert sentit millors? Més aviat no, és la resposta.





Segons l'última entrega dels Papers de Panamà , 3.700 societats opaques d'oligarques sancionats, milionaris i banquers vinculats a Rússia han sortit a la llum pública . Ja l'octubre de l'any passat la documentació facilitada pel Consorci de Periodistes de Recerca ( ICIJ , per les sigles en anglès) exposava l'escarni a països majoritàriament occidentals del desenfrenat frau fiscal.





Les filtracions dels Panamà Papers afecta les companyies intermediàries que han facilitat l'evasió d'impostos creant estructures i empreses en paradisos fiscals com ara les Illes Caiman, Dubai, Mònaco, Panamà, Suïssa o les Illes Verges . En aquests offshores, les empreses s'obren a nom d'un interessat (pot ser una persona o una altra societat) . o diners volàtils o “invisible”, ocultant el veritable amo.





Així que els diners tramposos de l'Est i de l'Oest comparteixen la mateixa manca d'olors, ara més putrefactes amb la guerra d'Ucraïna. El dilema de fons per a la UE és que, sense recaptar impostos esquivant l'evasió fiscal, és difícil governar i atendre les demandes socials. Les classes subordinades (mitges, principalment) pugnen per mantenir escoles, hospitals i pensions amb fons sempre minvants. I ho fan en l'actual context , cada cop més bel·ligerantment populista , que persegueix destruir el nostre Model Social Europeu.





És oportú recordar que el valor compartit de la progressivitat fiscal configura el suport dels contribuents europeus al repartiment de recursos públics per al manteniment dels sistemes de benestar social continentals, cosa que contrasta amb la disparitat implícita a l'economia neoliberal d'apoderament personal, entès com un individualisme possessiu aliè a la redistribució col·lectiva.





L'aspiració a la igualtat, i per tant el manteniment de la cohesió social, es formalitza en la regla fiscal que aquells que gaudeixen d'una posició més acomodada a la societat han de contribuir més –i no només proporcionalment– al bé comú i al benestar social de la ciutadania en conjunt.





En conseqüència, no només cal esperar que els rics paguin més impostos i els menys rics obtinguin més fruits de la redistribució fiscal, sinó que el muntant general de la recaptació impositiva arribi a tota la ciutadania. I que ni els uns ni els altres els evaden torticerament.





Mentre moren soldats i civils a la ja devastada Ucraïna, els evasors i oligarques del Nord, del Sud, de l'Est i de l'Oest , segueixen ocultant-se fent caixa als quatre punts cardinals del Planeta .