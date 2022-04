El Tribunal de Comptes aparta a petició de Fiscalia Forn, Rull i 14 excàrrecs més del Govern

El Tribunal de Comptes ha acordat apartar, a petició de la Fiscalia, els exconseller Joaquim Forn i Josep Rull així com 14 excàrrecs més del Govern de la llista de persones a les quals se'ls reclama --en concepte de responsabilitat comptable-- els fons presumptament desviats per la Generalitat per a l'acció exterior de Catalunya i per a les despeses de l'1-O emmarcades a l'anomenat 'procés'.





En un decret signat aquest mateix dimecres, a què ha tingut accés Europa Press, el lletrat secretari del Departament Segon de la Secció d'Enjudiciament ha admès a tràmit la demanda presentada pel Ministeri Públic contra 35 excàrrecs del Govern. A més, ha acordat "tenir per apartats" 16 persones més, tal com ha sol·licitat la Fiscalia.





Segons consta a la resolució, figuren els nom dels exconsellers Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Natàlia Garriga, Carles Mundó, Josep Rull, Meritxell Serret i Santi Vila . També quedaria fora del procediment el diputat d'ERC Josep Maria Jové, que fos secretari general de la Conselleria d'Hisenda. Així, cap haurà de fer front a l'import que es reclama a la causa per reintegrar els fons suposadament desviats.





L'òrgan fiscalitzador ha donat termini de cinc dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la quantia del procediment. També ha traslladat els demandats a l'escrit de Fiscalia perquè contestin en 20 dies.









FISCALIA REBAIXA LES DESPESES DEL PROCÉS

La decisió té lloc després que aquest mateix dimecres es donés a conèixer que la Fiscalia ha rebaixat les estimacions sobre la xifra dels fons presumptament desviats per excàrrecs del Govern per a l'acció exterior de Catalunya i per a les despeses de l'1-O emmarcades al anomenat 'procés'. Ha reduït els 9,5 milions d'euros a 3,4 milions d'euros.





El Tribunal de Comptes va fixar inicialment en 5,4 milions d'euros la responsabilitat comptable relativa a l'acció exterior de Catalunya a través de les anomenades 'ambaixades catalanes' i el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com a 'Diplocat'.





Per la seva banda, va xifrar en 4,1 milions les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre del 2017 . Com que les dues actuacions s'han fusionat en un sol procediment, l'import total arribava als 9,5 milions d'euros.





Ara, el Ministeri Públic ha presentat els comptes davant de l'òrgan fiscalitzador. En concret, ha xifrat en 2,2 milions les despeses d'acció exterior i en 1,2 milions les relatives a l'1-O per a un total de 3,4 milions d'euros.





La Fiscalia ha defensat que el seu treball ha estat "minuciós" i que ha atès --"per raons de coherència"-- la postura processal del Ministeri en cadascun dels procediments en què els possibles responsables resultaven investigats, encausats, acusats o processats.





Així, ha explicat que la responsabilitat comptable d'alguns dels presents en el procediment "disminueix de manera considerable respecte de l'import reclamat per la instructora" del Tribunal de Comptes i respecte a la demanda de Societat Civil Catalana perquè "els demandats i les quanties són divergents".