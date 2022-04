El PP proposa vetar els anuncis de joguines que afavoreixin estereotips de gènere

Una nina en imatges d'arxiu @ep





El PP ha proposat que es prohibeixin els anuncis de joguines que afavoreixen els estereotips de gènere . Així ho demana en una de les 79 esmenes que ha registrat al Projecte de Llei General de Comunicació Audiovisual . Aquest dimecres finalitzava el termini per presentar-les.





En concret, el grup popular planteja la modificació de l' article 122 de la llei , el qual estableix que les comunicacions comercials no podran produir " perjudici físic, mental o moral als menors" ni incórrer en una sèrie de conductes, entre d'altres, les que afavoreixin la discriminació entre homes i dones.





En aquest punt, el PP proposa afegir "molt especialment aquelles (conductes) que afavoreixin la presència d'estereotips de gènere als vídeos de publicitat de joguines".





Segons justifica la formació, citant un estudi recent del Consell de l'Audiovisual de Catalunya , la presència d'estereotips de gènere als vídeos de joguines a Internet és del 69,6% del total, mentre que a la televisió és del 43,2%.





Segons el parer del PP, "aquest tipus de publicitat no hauria d'estar permès en cap dels seus possibles suports: ja sigui a la televisió lineal com a les plataformes de vídeos a la carta o d'intercanvi de vídeos" . A més, considera que s'han de dur a terme els canvis pertinents perquè la regulació a les plataformes de continguts audiovisuals sigui equivalent a la de la televisió.





També en relació amb les comunicacions comercials, en concret, sobre la prohibició d'anuncis de cigarrets i altres productes de tabac, demana incloure els productes de “tabac escalfat i els seus dispositius electrònics”.









RESPECTE ALS ANIMALS

El PP també afegeix un nou article al text de la llei, dins del títol primer, referit als principis generals de la comunicació audiovisual, perquè es promogui el respecte als animals ia la naturalesa.





"La comunicació audiovisual promourà, especialment entre els més joves, els drets dels animals, com a éssers vius dotats de sensibilitat, i no incitarà al maltractament ni a comportaments violents o cruels cap als mateixos. Promourà, així mateix, el respecte a la natura i aquelles accions que tinguin com a objectiu la preservació del medi ambient", es llegeix a l'esmena registrada pel PP.





Pel que fa a l'alfabetització mediàtica de la ciutadania, el PP proposa que tots els serveis de comunicació lineal dediquin "almenys 4 minuts al dia" a l'"alfabetització mediàtica i informacional"; incorporar-la en una certificació de professionalitat, així com als programes docents de tots els nivells educatius fins a la secundària, incloent a l'ensenyament de persones adultes.









LLENGUES COOFICIALS

D'altra banda, el PP insisteix en la necessitat de “promoure la diversitat lingüística”. Així, sobre la quota d'obra audiovisual europea al servei de comunicació audiovisual televisiu lineal, el PP substitueix el 50% que estableix el text de la llei en qualsevol llengua per "un 40% en castellà" i "un 10% en altres llengües oficials diferents del castellà".





A més, afegeix que com a mínim el 40% d'emissió total es reservarà a obres audiovisuals europees dirigides o creades "exclusivament per dones".





Quant a l'obligació de finançament anticipat d'obra audiovisual europea per a prestadors del servei públic de comunicació audiovisual televisiu d'àmbit estatal, els populars proposen que un mínim d'un 40% --en lloc d'un 70%-- es destini a obres audiovisuals de productors independents en castellà; i almenys “un 30%”, en alguna de les llengües cooficials.





El PP també proposa una modificació del text en relació amb l'obligació de promoció de la diversitat lingüística dels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu a petició.





En concret, suggereix que un mínim del 50% del catàleg de programes que hagin estat produïts al llarg dels tres anys immediatament anteriors siguin oferts en versió doblada i subtitulada en alguna o algunes de les llengües oficials de les comunitats autònomes diferents del castellà. Tot i això, precisa que les plataformes que facturen menys de 10 milions a l'Estat quedarien excloses d'aquestes obligacions.