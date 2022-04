Dos líders de Vox a Ceuta, citats com a investigats per odi i injúries

El president de Vox a Ceuta, Juan Sergio Redondo, a la sortida després de seure a la banqueta dels acusats del Jutjat d'Instrucció número 5 de Ceuta (Espanya), a 10 de febrer de 2021 @ep







La titular del Jutjat d'Instrucció número 6 de Ceuta ha citat a declarar en qualitat d'investigats per presumptes delictes d'odi i injúries el president de Vox a la ciutat autònoma, Juan Sergio Redondo , i el seu número 3, el policia nacional Francisco Jose 'Pachi' Ruiz .





Tots dos van acusar els dirigents locals de l' Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) de marionetes controlades per la "ultraesquerra promarroquina", segons van asseverar en xarxes socials i van reiterar posteriorment en diferents notes i compareixences davant dels mitjans.





A la seva interlocutòria, al contingut íntegre de la qual ha tingut accés Europa Press, la magistrada entén que el comportament de tots dos, que hauran de testificar el proper 18 de maig, "fa presumir la possible existència d'un delicte d'odi" tot i que inicialment havia decidit arxivar sense la incoació de més diligències el procediment obert a instàncies d'Omar Mohamed i Rachid Sbihi, els dos responsables de l'associació professional de guàrdies civils .





La jutgessa va estimar el recurs interposat per l' AUGC amb l'adhesió de la Fiscalia contra la resolució inicial d'inadmissió de la denúncia formulada després d'apreciar que "de les diligències de recerca que han estat practicades i sense perjudici d'una ulterior qualificació dels fets, existeixen elements suficients respecte d'un presumpte delicte d'odi dels esmentats a l' article 510 del Codi penal.





El seu canvi de criteri es va fonamentar que, d'acord amb la jurisprudència existent, "el tipus, estructurat sota la forma de delicte de perill, no requereix un dol específic, i és suficient la concurrència d'un dol bàsic que ha de ser constatat a partir del contingut de les expressions abocades [...] partint d'una situació incontrolada o una reacció momentània, fins i tot emocional, davant d'una circumstància que el subjecte no ha estat capaç de controlar”.





"No s'ha d'interpretar exclusivament en un sentit subjectiu o emocional com a mera tendència de qui expressa opinions d'odi amb què busca promoure o afavorir el clima d'hostilitat o discriminació, sinó en sentit objectiu com a conductes idònies per generar aquestes situacions", justifica la magistrada .





La instructora també ha acceptat que per investigar les suposades injúries no es pot exigir la interposició d'una querella (els representants d'AUGC van formular denúncia), ja que el Codi Penal estableix que "es procedirà d'ofici quan l'ofensa es dirigeixi contra funcionaris públics, autoritat o agent de la mateixa, sobre fets concernents a l'exercici del seu càrrec', requisit aquest que eximeix de la querella com a requisit de perseguibilitat en el present procediment".





Els dirigents de Vox a Ceuta van començar després de la crisi migratòria del maig de l'any passat, pocs mesos després que el PP regional trenqués l'acord de govern que han mantingut durant el 2020, a titllar de "promarroquins" la resta de partits de l'oposició a l'Assemblea (el PSOE i els localistes del MDyC i Ceuta Ya!) ia la part del Partit Popular contrària a tornar a pactar amb els d'Abascal. Amb idèntic apel·latiu estan al·ludint implícitament als ceutíes de confessió arabomusulmana, la meitat de la població local.