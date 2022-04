Investiguen a Madrid tres casos d'hepatitis aguda d'origen desconegut en nens

Imatge de microscòpia electrònica de transmissió acolorida digitalment revela la presència de virions de l'hepatitis B@ep





La Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid investiga tres casos aïllats de nens infectats per hepatitis aguda severa d'origen desconegut. Es tracta de tres menors amb edats compreses entre els dos i els set anys procedents de Madrid, Aragó i Castella-la Manxa.





Tots ells han requerit ingrés hospitalari en un centre madrileny i un dels menors ha necessitat trasplantament hepàtic. En qualsevol cas, tots tres han evolucionat favorablement, ha indicat la Conselleria de Sanitat.





El viceconseller d'Assistència Sanitària i Salut Pública de la Comunitat, Antonio Zapatero, ha explicat que dilluns passat el Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat va enviar a les comunitats autònomes una alerta sanitària internacional decretada per l' Organització Mundial de la Salut arran dels casos detectats en població infantil del Regne Unit.





En concret, el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) ha informat d'un augment de casos d'hepatitis aguda en nens durant les últimes setmanes al Regne Unit , l'origen del qual és desconegut.





Així, a Anglaterra s'estan investigant aproximadament 60 casos, la majoria en nens d'entre 2 i 5 anys. Alguns han evolucionat cap a una insuficiència hepàtica aguda i han requerit el trasllat a unitats hepàtiques infantils especialitzades. A més, un petit nombre de nens ha estat sotmès a un trasplantament de fetge.





A Escòcia, 10 casos van requerir ingrés hospitalari en nens d'entre 1 i 5 anys i estan sent investigats. La majoria dels casos a Escòcia es van presentar a partir del març del 2022.

A Gal·les, actualment no es coneixen casos sota investigació, però un nombre molt petit de casos de principis de 2022 va tenir presentacions clíniques similars. A Irlanda del Nord, no hi ha actualment cap cas confirmat.





El viceconseller madrileny ha explicat que es tracta de casos d'hepatitis aguda generalment en nens per sota dels 10 anys en què no es pot assenyalar l'agent etiològic o causal ja que no és pels virus habituals.





En aquest sentit, l'organisme europeu detalla que el quadre clínic en els casos identificats és el d'una hepatitis aguda greu amb transaminases marcadament elevades, que sovint es presenta amb icterícia, de vegades precedida per símptomes gastrointestinals que inclouen vòmits com a característica prominent, a nens de fins a 16 anys.





En aquests casos, l'EDC desconeix la causa de l'hepatitis, ja que els virus comuns que poden causar hepatitis (virus de l'hepatitis A, B, C, D i E) no s'han detectat en cap dels casos. Igualment, s'han descartat les causes habituals, com ara antecedents de viatges, o farmacològiques.





Les primeres investigacions a nivell internacional indiquen que aquesta malaltia no està relacionada amb la vacunació del Covid-19 ni amb casos d'infecció, malgrat que alguns dels nens hospitalitzats a Anglaterra per aquesta raó havia donat positiu a Covid-19.

En virtut del Reglament Sanitari Internacional, la Direcció General de Salut Pública ha traslladat aquest avís al sistema sanitari madrileny, en especial a les unitats de cures intensives pediàtriques, a fi d'identificar possibles casos, també amb caràcter retrospectiu des del mes de gener passat.





Els símptomes són dolor abdominal, vòmits o icterícia (coloració groga a la pell). La major part dels afectats, segons l'alerta internacional, evoluciona favorablement, però en un percentatge menor dels casos han necessitat trasplantament hepàtic.





Arran d'això, el Ministeri de Sanitat ha realitzat una comunicació a les comunitats autònomes ia les societats científiques de Pediatria i gerències d'hospitals per fer una "observació i recerca activa" de possibles casos en nens d'hepatitis aguda d'origen desconegut, segons han informat fonts sanitàries a Europa Press.





En aquest sentit, aconsella com a principal mesura preventiva el rentat freqüent de les mans, cobrir-se en tossir amb la part interior del colze i emprar mocadors d'un sol ús. A més, recomana consultar amb el pediatre si el menor comença amb símptomes que s'agreugen en pocs dies i recorda que només han de rebre els medicaments prescrits pel metge o el pediatre.





Des de la Comunitat de Madrid s'ha passat l'alerta als centres sanitaris i s'ha recomanat la revisió dels casos d'hepatitis aguda que s'hagin pogut veure als serveis de Pediatria des del mes de gener fins a la data per poder tenir una mostra més representativa .