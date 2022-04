27 sales de música acolliran el cicle de concerts 'Madrid en Vivo'

Cartell del festival Madrid a Vivo @ep







Un total de 27 sales de música de la Comunitat de Madrid acolliran el cicle de concerts 'Madrid en Vivo' al pont del 2 de maig, que comptarà també amb una segona data de l'International Jazz Day.





"Les festes de la Comunitat de Madrid celebrades el 2 de maig commemoren l'aixecament del poble madrileny en la invasió de Madrid per part de les tropes napoleòniques el 1808. És a dir, un acte històric, un acte d'alliberament popular. I, en aquesta vida, poques disciplines artístiques són tan alliberadores i populars com la música, que arriba a la seva màxima expressió quan es viu en directe", han assenyalat els organitzadors en un comunicat.





'Madrid en Vivo' presentarà així una programació amb més de 30 propostes que es desenvoluparan a 27 sales de concert de Madrid associades a La Noche en Vivo entre el divendres 29 d'abril i el dilluns 2 de maig.





Aquest cicle estarà protagonitzat exclusivament per artistes madrilenys, o amb una llarga residència a la regió, per tal de potenciar i impulsar el talent local, així com donar l'oportunitat de pujar a l'escenari a músics emergents, alhora que fer visible la qualitat cultural d'artistes contrastats.





El festival també acollirà un altre tipus de representacions culturals com monòlegs o una cosa tan pròpia de la capital com els espectacles flamencs.





Un altre esdeveniment que formarà part del festival és la celebració de l'International Jazz Day el 30 d'abril.