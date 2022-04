Barça - Eintracht Frankfurt: “El partit més important de la història” /@EP

El FC Barcelona rep aquest dijous al Camp Nou a les 21:00h a l'Eintracht Frankfurt per disputar la tornada dels quarts de final de l'Europa League. L'entrenador Xavi Hernández està convençut que per als alemanys aquest és "el partit més important de la seva història", i per això té clar que els seus pupils han "d'igualar aquesta intensitat". I és que és guanyar o res, perquè al partit d'anada van empatar (1-1) i per passar a la següent fase només val la victòria.







XAVI: "HEM ENTRENAT MOLT A NIVELL TÀCTIC"

Els homes de Xavi han millorat molt des que ell arribés a la banqueta. Van trobar una bona dinàmica, es van tornar més atrevits en atac, més encertats a les passades i van començar a defensar millor la seva porteria. Van començar a creure-hi, a agradar-se i a demostrar-ho sobre el terreny de joc. Però a la trobada d'anada els va faltar aquella espurna que havien trobat.

Van estar espessos, desencertats, sense màgia. I durant aquesta setmana han vist el partit per conèixer quins van ser els seus errors i no tornar a cometre els mateixos errors aquest dijous. "Aquest cop no tindrem l'excusa de l'estat de la gespa. Hem de minimitzar els contraatacs i les pèrdues que generes les transicions", va explicar a la roda de premsa prèvia al partit.

D'altra banda, ha assegurat que han de ser responsables amb la pilota, ja que en el partit d'anada van tenir "moltes pèrdues innecessàries". En aquesta línia, va afegir: “Ho vam veure repassant el partit i això no pot passar en aquest nivell. També hem d'entendre quan atacar espais. Hem entrenat molt a nivell tàctic per posar-hi solució”.

L'EINTRACHT JUGARÀ A PER TOTES

Per la seva banda, l'Eintracht de Frankfurt sortirà al terreny de joc amb molta intensitat i anirà a totes. Tenen la motivació d'estar disputant per primera vegada una Europa League, d'haver arribat a quarts i enfrontar-se a un dels equips més importants d'Europa.

Pel que fa a la seva situació, ara mateix es troben a la meitat de la classificació de la lliga alemanya. Tot i això, trepitgen fort i lluiten per arribar als llocs europeus. I això faran també, a priori, al Camp Nou: intentar donar la sorpresa i classificar-se per a les semifinals de la competició.

Intentaran no posar-ho fàcil al Barça, que comptarà amb diverses baixes. Xavi Hernández ha anunciat que és molt difícil que Piqué arribi al partit, però ha anat convocat. Ansu Fati no arriba a temps.