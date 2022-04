El ministre de Defensa d'Ucraïna afirma que hi ha gairebé 10.000 militars russos prop de Mariúpol

Oleksii Reznikov @ep







El ministre de Defensa d'Ucraïna, Oleksí Réznikov, ha precisat que al voltant de 10.000 militars russos estan estacionats actualment prop de Mariúpol i ha demanat als països socis armes de llarg abast per a "contenir" a les forces de Moscou.





"Podem contenir-los, però necessitem espantar-los. Per a això necessitem llança-cohets múltiples amb un abast de més de 40 quilòmetres. Necessitem míssils antibuc per aturar-los a Odessa i al Mar Negre (i) necessitem molts tancs, vehicles blindats i artilleria de calibre 155 mm", ha detallat Réznikov.





El titular de la cartera de Defensa ucraïnès s'ha dirigit així els països socis des d'Hostómel, on ha emfatitzat que "forces conjuntes" treballen a la regió del Donbass per "expulsar l'enemic". "Estem en guerra, i per tant serà un assumpte molt, molt sagnant", ha afegit.





Segons recullen diferents mitjans ucraïnesos, Réznikov també ha assegurat que el "pla del Kremlin" és envoltar les tropes ucraïneses. "Continuaran bombardejant Mariúpol i altres ciutats", ha asseverat.





Al seu últim informe, les Forces Armades d'Ucraïna han assenyalat que les forces russes "continuen centrant els seus esforços a capturar alguns barris de Mariúpol". El mateix alcalde de la ciutat, Vadim Boitxenko, ha assegurat que "els ocupants" han portat "crematoris mòbils a la ciutat" per ocultar els seus crims de guerra.





"Segons les nostres estimacions, més de 20.000 persones han sigut assassinades per les tropes enemigues", ha dit, afegint que aquests tretze crematoris han estat confirmats per la Intelligència ucraïnesa, així com en Txerníhiv o Novoaidar, segons ha informat la ucraïnesa Canal 24.





"Les Forces Armades Russes utilitzen crematoris mòbils per destruir els cossos dels soldats russos, amb la finalitat d'ocultar el nombre real dels seus soldats", ha assegurat, a més, la Intelligència del país en un comunicat al seu perfil oficial de Facebook.