Com seran les semifinals de la Champions? /@AFP7 / Europa Press

Després de jugar-se aquesta setmana la tornada dels quarts de final de la Champions, ja es coneix com seran les semifinals sense necessitat de fer sorteig. El Reial Madrid disputarà la seva desena semifinal de la Champions League els 12 últimes temporades després d'eliminar el Chelsea aquest dimarts (2-3) i s'enfrontarà al Manchester City de Guardiola , ja que els anglesos van vèncer l'Atlètic de Madrid.

Per la seva banda, el Vila-real també va viure aquest dimarts una jornada històrica després de confirmar el pas a semifinals per segona vegada des de la seva fundació; la primera va ser fa 16 anys, quan l'Arsenal va apartar els castellonencs de la final de París.



En aquesta ocasió, el Vila-real en va tenir prou amb un empat molt treballat davant el Bayern Munic (1-1) per mantenir-se amb vida a la Champions i ratificar una gran temporada. Per al club serà la seva segona 'semi' de la història a la Champions, tal com hem dit, però per a Unai Emery serà la primera. I s'enfrontarà ni més ni menys que al Liverpool , que va ser el vencedor de l'altra eliminatòria de quarts.