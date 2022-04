Paz Padilla es pronuncia després del seu acomiadament de Mediaset: "Estic tremendament feliç"

Paz Padilla s'ha assegut aquesta nit al programa de María Casado a TVE, 'Les tres portes', i ha donat una entrevista espectacular, ens ha deixat enganxats a la pantalla perquè l'hem vist feliç, radiant i amb ganes de cridar als quatre vents com està.





Pau Padilla @ep





Un dels primers temes que ha tocat amb la presentadora és la trista mort del seu marit Antonio: "Jo he estat tremendament feliç amb el meu Antoni, amb la meva mare i amb molts amics que ja no hi són. Aquí ho hem vingut a perdre tot". I és que ja fa dos anys, però el cert és que l'humorista ens ha donat una lliçó a tots amb la manera com s'ha enfrontat a aquest glop.





Quant a si parla amb ell, Pau li ha assegurat a Maria que: “ Crec que hi ha una energia que ens mou i que és superior a nosaltres, quan estàs molt segura de tu i molt tranquil·la amb la teva vida, no tens por ”, per això es troba acompanyada per ell i per l'amor que els unia.





María Casado li ha preguntat si està oberta a l'amor i Pau ha estat molt sincera: " L'amor és tan bonic, hi ha gent que creu que l'amor és enamorar-se, però jo veig l'amor per sobre d' això " i ha afegit: "Jo per què em negaré a tornar a viure això, l'amor no es dosifica i si ve una persona que em vulgui i em faci tornar a sentir el que jo sentia, serà diferent perquè no hi ha amors iguals".





Com no podia ser d'una altra manera, també ha parlat de la seva etapa a la televisió, cosa que li ha fet recordar els seus inicis: "A mi la tele em va canviar la vida, però sempre he procurat mantenir els peus a terra", però també ha entrat en com es troba ara que ja no treballa a 'Sálvame Diario'.





La presentadora li ha preguntat com està fora de la televisió i l'humorista li ha confessat que: “És on hi ha vida, sóc tremendament feliç, estic molt feliç, moltes vegades no te n'adones i ets molt esclau de la feina i el temps passa. .. passa igual per a Reis, com per a pastors" i quant a què li van dir els seus quan se'n va anar: "T'estimem, tampoc em veien" i afegia: "És que a mi em deien 't'has quedat sense feina' i jo els deia 'què dius'".