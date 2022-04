Mor als 67 anys Gilbert Gottfried, actor que va posar veu al lloro Iago d'Aladdin /@realgilbert

Gilbert Gottfried, actor i còmic conegut sobretot per posar veu al malvat lloro Iago a la pel·lícula Aladdin, ha mort als 67 anys després d'anys de lluita contra una malaltia , ha informat la seva família mitjançant un comunicat.







"Estem destrossats per anunciar la mort de la nostra estimada Gilbert Gottfried després d'una llarga malaltia. A més de ser la veu més icònica a la comèdia, Gilbert era un meravellós marit, germà, amic i pare dels seus dos joves fills. Encara que avui és un dia trist per a tots nosaltres, si us plau seguit rient tant com us sigui possible en honor a Gilbert", han dit.







Gottfried va mostrar el seu peculiar sentit de l'humor a MTV i després va fer el salt al cinema i la TV. Va participar a Saturday Night Live, a El xou de Bill Cosby o Superdetective a Hollywood II. Però també es va dedicar a donar veu a diferents personatges, entre ells el lloro Iago d'Aladdin (19922).