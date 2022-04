Ciutadans condiciona el suport a mantenir actius els set reactors nuclears

Edmundo Bal @ep





Ciutadans només recolzarà al Congrés la convalidació del reial decret amb mesures de xoc per pal·liar els efectes econòmics de la guerra d'Ucraïna si el Govern es compromet a mantenir en funcionament els set reactors nuclears que avui queden actius a Espanya.





Així ho ha avançat, en una entrevista amb Europa Press, el vicesecretari general i portaveu nacional de Ciutadans, Edmundo Bal, que considera "fonamental", a més de baixar els impostos als carburants i la llum, apostar per l'energia nuclear per frenar la pujada de preus.





"Si el PSOE i el Govern no aposten perquè no es tanquin els set reactors nuclears que tenim a Espanya, apostant per l'allargament de les centrals nuclears, Ciutadans no recolzarà el reial decret llei de mesures. Ho dic així de clar" , ha anunciat el també portaveu adjunt de la formació al Congrés.





Els set reactors que romanen actius a Espanya són Almaraz I i Almaraz II, a Càceres; Ascó I, Ascó II i Vandellòs II, a Tarragona; Cofrents, a València, i Trillo, a Guadalajara.





"ITÀLIA ENS MENJA LA PARTIDA"





El portaveu ha destacat que "fins i tot" Alemanya ha fet passos enrere recentment al seu calendari de tancament de centrals nuclears, i que Holanda, França o el Regne Unit es plantegen fins i tot construir més reactors, d'acord amb la nova taxonomia energètica europea.





Segons Bal, l'Executiu de Pedro Sánchez "no pot jugar" amb la butxaca dels espanyols "sense adoptar mesures que de veritat suposin una reducció del preu de la factura elèctrica" , alhora que ha criticat la "negligent gestió" realitzada per el Govern respecte al Sàhara Occidental, fet que ha comportat "la ruptura de relacions amb Algèria".





"Itàlia ens està menjant la partida", ha assenyalat, fent referència a l'augment de la importació de gas algerià per Roma. També ha recordat que Algèria ja ha fet pública la seva intenció de pujar el preu del gas que exporta a Espanya, un anunci --ha advertit-- que suposarà que "encara pugi més la factura elèctrica".





ELS ESPANYOLS, UN 9,8% MÉS POBRES





Pel que fa a la proposta de topar en 30 euros el preu de referència del gas per abaratir l'electricitat, s'ha preguntat com pensa la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, pagar la diferència entre el preu limitat i el preu fixat als mercats internacionals.





"¿Ho pagarem els espanyols en els propers 30 anys, com el famós dèficit de tarifa que va establir el PP de 30.000 milions que vam haver de pagar a la factura de la llum durant molts anys consecutius?", ha interrogat, que tem que això sigui una "trampa" perquè altres governs després de Sánchez els toqui resoldre el problema.





En aquest context, Bal ha assegurat que el seu partit va ser l'únic que va acudir amb els “deures fets” a la ronda de reunions del Govern amb els grups parlamentaris per escoltar les seves propostes de cara al contingut del reial decret del Pla de Resposta a les conseqüències de la guerra.





"El Govern no fa els seus deures en aquest reial decret llei", ha denunciat el portaveu taronja, ja que, segons ha indicat, el mateix dia que Sánchez compareixia al Congrés "molt ufanós, per posar-se totes les medalles, en pla president benefactor dels espanyols", les seves mesures, com ara bonificar amb 20 cèntims cada litre de combustible, van xocar amb la dada de la inflació del 9,8%.





Bal ha incidit que a causa d'aquest nivell d'inflació els espanyols són "un 9,8% més pobres", mentre que "l'Agència Tributària, per cada punt d'inflació, recapta una barbaritat". " Som més pobres per la inflació, tenim menys poder adquisitiu i, a sobre, paguem més impostos ", ha resumit, abans d'incidir en una de les propostes fetes a l'Executiu, la necessitat de deflactar les tarifes de l'IRPF per ajustar-les a la recaptació prèvia a la inflació.





"No em val el que em diu Ningú Calviño cada vegada que li pregunto a la sessió de control, que si intento desmantellar l'Estat del Benestar. No, si jo el que pretenc és mantenir la recaptació, però no que l'Agència Tributària es enriqueixi a costa de crear més pobresa a les butxaques dels espanyols", ha postil·lat.





FIQUER ELS PENSIONISTES EN EL PACTE DE RENDES





També ha insistit a incloure al pacte de rendes promogut per l'Executiu els pensionistes, en lloc de reduir-lo a empresaris i treballadors. Ciutadans ho veu insuficient i, per això, ha sol·licitat la compareixença al Congrés del ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.





" Volem que en aquest pacte hi hagi també el col·lectiu dels pensionistes, i que el Govern expliqui, amb una inflació al 9,8%, i si segueixen les pensions indexades a l'IPC, d'on traurà els diners per pagar-les. Amb més impostos? ”, ha qüestionat.





A parer seu, un altre aspecte que hauria de cabre dins aquest pla és "l'aprimament de l'Administració". En aquest punt, ha titllat d'"escandaloses" les notícies que apunten que el sou dels assessors del Govern ha pujat un 30%, "amb què està caient i la pobresa a les llars".





Així, el dirigent de Ciutadans ha advocat per repartir els sacrificis ocasionats per la guerra d'Ucraïna "entre tots els sectors", entre empresaris, treballadors, pensionistes i Administració i "no només entre alguns".