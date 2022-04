Espadaler critica el sistema de cita prèvia per a denúncies de Mossos

Espadaler critica que s'hagi de demanar cita prèvia per posar una denúncia davant dels Mossos /@EP

Ramon Espadaler, secretari general d'Units per Avançar ha criticat a twitter que els Mossos només recullin denúncies si la víctima té cita prèvia . Ho ha fet en un fil de Twitter recollit per Catalunyapress.



"Que els Mossos recullin denúncies amb cita prèvia contradiu el discurs de proximitat que acostuma a fer el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena . I és una mala notícia per a la ciutadania més vulnerable", ha dit, afegint a més: "Una altra vegada els fets desdiuen les bones paraules”.

Això no ha estat tot, sinó que a més ha aprofitat l'ocasió per assegurar que des del GP Socialistes i des d'Units per Avançar “demanaran explicacions a Interior”. A més, ha afirmat que instaran el "Govern i els Mossos a corregir l'error que suposa acceptar només denúncies amb cita prèvia". En les paraules, "la seguretat és un servei de 24h al dia, 7 dies a la setmana i 365 dies a l'any".

Finalment, en un tercer tweet, Espadaler ha conclòs: "Mentre al Parlament anem debatent sobre el model policial, Interior va prenent decisions diametralment oposades als discursos que ens fa respecte als Mossos. Haver de demanar cita prèvia per posar una denúncia quan has estat víctima d'un delicte no és ni proximitat ni qualitat”.