Zelenski demana a la UE que deixi de patrocinar la maquinària militar de Rússia

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha demanat a la Unió Europea que "deixi de patrocinar la maquinària militar de Rússia" i ha assegurat que l'activitat de les tropes russes en territori ucraïnès és una prova més de la "inseguretat" de Moscou.







Volodímir Zelenski @ep





"Tota aquesta activitat febril dels ocupants testifica abans de tot la seva inseguretat. El fet que fins i tot amb importants existències d'equip militar soviètic i un nombre significatiu de soldats, les tropes russes dubten de la seva capacitat per trencar Ucraïna", ha dit.





En un discurs, Zelenski ha assegurat que "Rússia abandonarà l'arena internacional per sempre" si el "lideratge rus" no busca "realment la pau". "Aquesta guerra contra Ucraïna només pot acabar en la derrota estratègica de Rússia, tard o d'hora", ha reiterat.





Així, ha tornat a recordar que el món necessita "un embargament petrolier", a més de la "clara disposició d'Europa" a renunciar a l'energia russa. El mandatari ucraïnès ha reforçat la idea que la Unió Europea "ha de deixar de patrocinar la maquinària militar de Rússia".





D'aquesta manera, ha celebrat que l'administració Biden hagi autoritzat l'enviament de material armamentístic i de seguretat per valor de 800 milions de dòlars --uns 735 milions d'euros-- i també ha qualificat de manera positiva totes les converses mantingudes dimecres.





"M'ha alegrat molt reunir-me amb els presidents avui. Les negociacions han estat fructíferes. És important que visitessin Borodianka a la regió de Kíiv, on han vist amb els seus propis ulls el que havien fet els ocupants", ha dit, en referència a la visita dels presidents de Polònia, Lituània, Letònia i Estònia --Andrzej Duda, Gitanas Nauseda, Egils Levits i Alar Karis, respectivament--.





A més amés, també ha agraït la visita a Butxa del fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, i ha recordat el seu discurs davant el Parlament d'Estònia. "Ja estem cooperant amb Estònia en el camp de la digitalització", ha afegit.





Durant el discurs, el mandatari ucraïnès ha lloat la feina del grup d'experts internacional --encapçalat per Michael McFaul i Andri Yermak--, que ha estat treballant durant tres setmanes per avaluar les sancions imposades contra Rússia.





"El grup ha preparat propostes concretes sobre com eliminar les llacunes que Rússia utilitza constantment per eludir les sancions, i com millorar-les immediatament perquè siguin tangibles per a Moscou", ha assenyalat Zelenski.





D'altra banda, ha subratllat que les tropes russes continuen intensificant l'activitat a l'est i al sud del país. "volen prendre represàlies per les derrotes. Continuen els bombardejos amb coets i els atacs d'artilleria", ha dit.





Zelenski ha assegurat que la retirada de mines continua, ja que "els ocupants" han deixat "desenes de milers de projectils, mines i mines trampa sense explotar" a tot el territori. Finalment, ha agraït la feina de les forces armades d'Ucraïna per alliberar el país.