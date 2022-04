L'actor de Joc de Trons, Joseph Gatt, arrestat per "comunicació sexualment explícita amb un menor"

Joseph Gatt @wikipedia





L'actor Joseph Gatt està sota investigació per presumpta comunicació inapropiada amb un menor, va anunciar dimarts el Departament de Policia de Los Angeles. Gatt, conegut pel seu paper de Thenn Warg a Joc de Trons d'HBO , va ser detingut al voltant de les 5 am del 6 d'abril després que els oficials del Departament de Policia de Los Angeles del Grup de Treball de Delictes contra Nens a Internet ( ICAC) executaran una ordre d'arrest a casa seva.





La policia va entregar l'ordre després de rebre un avís que Gatt "havia estat involucrat en una comunicació sexualment explícita en línia amb un menor a través de les fronteres estatals" , va afegir el comunicat. Va ser arrestat amb una ordre d'arrest per un delicte greu per contacte amb un menor per ofensa sexual.





L'actor va ser alliberat el mateix dia del seu arrest després de pagar una fiança de 5.000 dòlars, segons el Centre d'Informació per a Reclusos del Departament del Sheriff del Comtat de Los Angeles. Gatt va negar les acusacions en contra en un comunicat compartit a Instagram dimecres. "Òbviament vull abordar les acusacions absolutament horribles i completament falses que s'han presentat recentment en contra meva", ha començat. "Són 100% categòricament incorrectes i imprudents. He confirmat errors i informació enganyosa al comunicat de premsa d'avui". Gatt va continuar dient que està "cooperant plenament amb la policia i LAPD per arribar al fons d'això".





Gatt va concloure: "Gràcies a tots els meus amics i simpatitzants que saben que això no és cert i entenen que per raons legals no puc comentar més a les xarxes socials".