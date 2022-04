L'entitat CaixaBank, en col·laboració amb la seva filial de mitjans de pagament CaixaBank Payments & Consumer, ha llançat per als autònoms 'MyCard' Negocios. Es tracta duna targeta que combina l'experiència d'usuari de les de targetes de dèbit amb els serveis de fraccionament de pagament i finançament de compres característics de les targetes de crèdit. Els titulars de 'MyCard' Negocis poden veure en temps real totes les compres realitzades, amb liquidació en compte a partir del segon dia o sovint setmanal o mensual, això a la seva pròpia elecció.

CaixaBank llança la targeta 'MyCard' Negocis per al col·lectiu d'autònoms /@caixabank

"Aquesta nova targeta, que ja es pot contractar a través de les oficines de l'entitat i, properament, també pels canals digitals, és exclusiva per a autònoms i emprenedors per a un ús professional, un segment on l'entitat financera és líder del mercat amb una quota del 44,98%”, han informat des de CaixaBank.







Després, han aclarit que aquesta nova targeta, la 'MyCard' Negocios, “és la versió especialment adaptada per al col·lectiu d'autònoms de la targeta 'MyCard' per a clients particulars, llançada al maig del 2021 i que ja està consolidada com un dels productes de mitjans de pagament de referència de CaixaBank, amb més de 6 milions de targetes emeses al mercat”.

AVANTATGES DE PAGAMENT DE PEATGES I DESCOMPTES EN CARBURANT



Després d'això, des de Caixabank n'han destacat els avantatges i bonificacions especialment pensats per a professionals autònoms, com són el Via-T per al pagament còmode de peatges amb quota d'alta i manteniment gratuïts si es té domiciliat el pagament d'assegurances socials a CaixaBank La targeta també dóna dret a un 2% de descompte en carburants en estacions de servei del Grup Repsol (Repsol, Campsa i Petronor). Els autònoms que contractin aquesta targeta rebran una factura mensual amb el detall de les operacions realitzades a les estacions de servei del Grup Repsol a Espanya i Andorra”, han comunicat.

A més, han informat que " la targeta també inclou una assegurança d'accident gratuïta de fins a 300.000 euros ". I que "durant el primer any, la quota de manteniment de 'MyCard' Negocios és gratuïta per a les noves contractacions . A partir del segon any, s'està exempt de quota si es fan compres amb ella superiors a 2.000 euros a l'any o si es fracciona alguna compra".

MÚLTIPLES OPCIONS DE FINANÇAMENT DE LES COMPRES

'MyCard' Negocis, d'altra banda, “ permet pagar les compres a terminis a elecció del client , en un període entre 2 i 24 mesos. A més, és la primera targeta emesa per CaixaBank que inclou la possibilitat d'agrupar el pagament de les compres fraccionades: En qualsevol moment, es pot accedir i fraccionar la compra a través de l'aplicació mòbil de CaixaBankNow".

A més, "tant des de l'aplicació mòbil com a través del web de CaixaBank, el client pot visualitzar i solucionar les denegacions directament des dels moviments de la targeta i pot desbloquejar la targeta i finalitzar la compra que havia iniciat i ha quedat pendent".

Assenyalen des de Caixabank que "la targeta ofereix per defecte la modalitat de pagament a dos dies, cosa que significa que, transcorregudes 48 hores de la confirmació de la compra, el client la veurà carregada al compte associat. En aquesta modalitat de pagament, si el client consumeix el límit de crèdit disponible, podrà continuar fent compres per valor de fins a 3.000 euros, sempre que disposi de saldo al compte associat per cobrir tot el que tingui pendent de liquidar”.

Finalment, conclouen: "El client a més podrà descarregar-se la targeta en format digital per pagar amb el mòbil. Per això, n'hi ha prou amb tenir l'aplicació CaixaBankNow disponible tant per Android com iOs, o afegir la targeta a les plataformes de pagament compatibles amb les targetes de CaixaBank: Apple Pay, Samsung Pay, FitBit Pay i Garmin Pay”.