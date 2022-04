Polònia impedeix que les dones ucraïneses violades pels russos puguin avortar

Refugiades ucraïneses a Polònia @ep





Gairebé dos milions d'ucraïnesos, la majoria dones i nenes, han buscat refugi a Polònia des que va començar l'atac rus el 24 de febrer.





Polònia, històricament hostil als immigrants, ha estat elogiada per rebre els ucraïnesos que fugen amb els braços oberts . Però moltes dones ucraïneses que han arribat a Polònia, encara que ara estan fora de perill de les bombes de dispersió russes, estan atrapades en un país amb escàs accés a anticonceptius i avortaments. Havent escapat de la guerra de conquesta de Rússia, ara es troben navegant a la guerra de Polònia contra les dones.





Oleksandra Matviichuk, directora del Centre de Llibertats Civils d'Ucraïna, ha denunciat a través d'un tuit recollit per CatalunyaPress que “ les dones ucraïneses que van ser violades per russos i deixades a Polònia no poden avortar-hi ”. Segons la llei polonesa, l'avortament està permès en cas de violació, però encara no hi ha un cas penal que demostri que aquestes dones han estat violades. "Els psicòlegs a Polònia els estan convencent que una nova vida és meravellosa", denuncia l'activista.





Veient les reticències de Polònia per ajudar aquestes dones, l'organització ha iniciat "una campanya d'informació perquè les víctimes de violència sexual sàpiguen a qui poden adreçar-se i com poden sortir de Polònia si cal", explica a Twitter.