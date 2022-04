El SEM farà una simulació sanitària amb equips mèdics d'altres territoris a Girona /@SEM

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) farà per primera vegada una simulació sanitària a múltiples ferits de diferent consideració a Llívia (Girona) per treballar conjuntament amb diferents cossos d'emergències mèdiques de territoris de tots dos costats de la frontera amb els Pirineus i comprovar així com s'atenen, com es tracten i la coordinació que es dona.

Segons un comunicat del Govern aquest dijous, el simulacre es durà a terme el 21 d'abril durant el projecte 'Egalurg', projecte internacional en el qual s'estableixen protocols comuns d'actuació davant d'incidents que tinguin lloc prop de la frontera i en el qual la coordinació de diferents països fa que l'assistència sigui més efectiva.

El simulacre, en el qual participaran 100 persones entre voluntaris i professionals del Servei d'Assistència Mèdica d'Urgències (Samu) i del SEM, té com a objectiu posar en pràctica tots els protocols d'actuació conjunts en els quals es treballa, com la plataforma informàtica d'IMV, que permet comunicar els diferents cossos i centrals d'emergències amb els dos costats de la frontera.