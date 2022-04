La Paeria reprèn els tallers per a petits naturalistes al Parc de La Mitjana /@Pixabay

La Regidoria de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica ha reprès els tallers per a infants naturalistes després de l’aturada obligada a causa de la pandemia. En total, han participat en les tres propostes que s’han desenvolupat els dies 11, 12 i 13 d'abril al Parc de la Mitjana una seixantena de nens i nenes.

Des de la Paeria informen de que dilluns es va dur a terme un taller "per connectar amb la natura, on els infants van fer jocs per aprendre, entre altres coses, quins rastres deixen i quin hàbitat ocupen els animals de la Mitjana i quines són les parts que formen un arbre". Per acabar, van crear "conjuntament una història, a partir de diversos elements del Parc".

D'altra banda, dimarts es va realitzar el taller El bosc a vista de lupa, que va consistir a fer " un tomb per la Mitjana agafant elements petits, a més d'una "pesca" d'invertebrats aquàtics, per observar-ho tot amb lupes binoculars". Així, durant el taller els nens van mirar "llavors, fulles, insectes i moltes altres coses que, vistes a la lupa".

Per últim es va dur a terme un tercer taller el dimecres dia 13, que va consistir en un anellament d'ocells. "Sergi Sales, anellador expert, ha estat l’encarregat de muntar les xarxes i, tot i la pluja, s’han pogut capturar i anellar 15 exemplars de 9 espècies diferents (mallerengues, pardals, merles, tallarols...)", expliquen des de la Paeria.

Aquestes propostes formen part del programa "Ecoactivitats", dedicades a diferents temàtiques de natura i medi ambient per a tots els públics.

Les properes activitats previstes són: un anellament als Aiguamolls de Rufea el diumenge 17 d'abril, una ecodescoberta sobre la reproducció de les plantes a la Mitjana, el mateix diumenge 17 d'abril, i una sortida per descobrir el paisatge de l'horta a través dels diferents tipus de sòls, el diumenge 24 d'abril.