Afectacions al trànsit de Tarragona per l'inici de les obres al carrer Canyelles

Amb motiu de l’inici de les obres d’urbanització i remodelació del carrer Canyelles, que es convertirà en un carrer exclusivament per a vianants i amb accés restringit de vehicles en casos d’emergències o necessitats de caràcter puntual, el proper dimarts 19 d'abril a les 8 h es procedirà al tancament de la circulació rodada del mateix carrer.





Conjuntament amb els treballs propis de l’obra, es duran a terme durant els primers dies els treballs de senyalització de les noves zones de càrrega i descàrrega i dels espais reservats pels autobusos de l’EMT; la col·locació de senyalització informativa del nou trajecte provisional habilitat per a l’accés al pàrquing de plaça Corsini per carrer Unió i Governador González i el tancament del carrer per ambdós costats (Governador González i Rambla Nova) amb tancat d’obra.





Per a la col·locació de la caseta d’obra corresponent, es realitzarà algun tall puntual a l’alçada de la rambla Nova número 90, entre carrer Colom i Canyelles. Aquest tall suposarà que l’accés al pàrquing de Corsini es farà exclusivament pel carrer Governador González. La sortida cap al carrer Lleida que s’ha previst pels usuaris dels dos aparcaments privats del carrer Governador Gonzalez es farà a través del pàrquing Corsini. Aquesta operació serà gratuïta i els usuaris només hauran de retirar el tiquet a l’entrada de l’aparcament.





Durant tot el decurs de les obres es tindrà especial cura per facilitar les entrades als locals comercial i habitatges i el trànsit de les persones cap a la plaça Corsini i la Rambla Nova.