Cs demana al Govern de Colau un pla d'inspecció per a edificis de la Verneda i la Pau /@EP

El grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Barcelona ha registrat un prec al Govern municipal on reclama la posada en marxa d'un pla d'inspecció i diagnòstic estructural d'edificis del barri de La Verneda i la Pau, per detectar-hi patologies i indicar actuacions per revertir-les.

En un comunicat aquest dijous, la formació ha recordat que als plans de barri del Besòs i el Maresme, del Turó de la Peira i de Can Peguera, estan previstes actuacions per promoure la rehabilitació dels blocs aïllats que es van construir a la dècada de els 50 i 60 del segle passat, però no així a La Verneda i la Pau.

Davant d'aquesta situació que ha qualificat de desigualtat, Cs instarà a la propera comissió d'Urbanisme que es faci per part dels serveis tècnics municipals un pla d'inspeccions per "revertir els problemes estructurals" que assegura presenten alguns edificis del barri.