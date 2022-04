L’ONCE presenta el seu nou ‘Cupó Diari’

Enric Botí, delegat territorial d’ONCE Catalunya /@EP

Dimecres 20 d’abril l'ONCE presentarà la renovació del seu ‘Cupó Diari’, el producte de major tradició de les seves loteries responsables, segures i socials. Expliquen des del Grup Social que serà una realitat a partir del proper 2 de maig.



A més, informen de que aquests canvis tenen com a objectiu consolidar l'Organització com el prestador més gran de serveis socials per a persones cegues i amb baixa visió del món. A més, expliquen que es preten traslladar la seva solidaritat a la resta de persones amb discapacitat a través de la Fundació ONCE.