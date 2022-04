El Dissabte Sant no hi haurà diaris en venda a quioscos espanyols

Quiosc @ep





La premsa en paper tornarà a ser la gran absent als quioscos espanyols aquest dissabte 16 d'abril, ja que els diaris no estaran a la venda en aquests establiments, per segona vegada, aquest any.





El motiu és un descans establert per la Llei de Premsa del segle passat i que suposa la segona ocasió l'any en què es dóna aquesta situació --a més de l'1 de gener (Any Nou) i el 25 de desembre (Nadal)-- .





En ser el 15 d'abril (Divendres Sant) festa a gairebé tot el territori espanyol per ser un festiu nacional, les diferents capçaleres en paper no sortiran al carrer l'endemà. Les excepcions es troben a Catalunya, Illes Balears i el País Valencià.





El dia en què els catalans i balears no tindran premsa impresa serà el Divendres Sant, mentre que, en el cas de la Comunitat Valenciana, la premsa del grup EPI, Levante-EMV (València) i Mediterráneo (Castelló) no sortirà als quioscs el Divendres Sant, i el diari Informació (Alacant) el Dissabte Sant.





Aquesta situació va ser concebuda per al descans dels treballadors de la informació en el marc d'un Estat catòlic i amb un respecte profund per les tradicions religioses. A això se sumaria el principal escull a què s'enfronten les publicacions en temporada de vacances: l'obertura de quioscos en aquest període es redueix dràsticament i el Dissabte Sant la mitjana d'establiments oberts és inferior al que és habitual en dies festius.





Tot i això, ja hi ha hagut ocasions en què els editors trenquen amb la tradició establerta i canvien els costums del sector de la informació. És el cas de 'Diario 16' (1976-2001), una capçalera llavors vespertina --publicat a la tarda de dilluns a dissabte--, que va decidir canviar el seu format i sortir als quioscos els dilluns al matí i cada dia .





D'aquesta manera van desaparèixer els diaris vespertins (i els matutins en la seva edició abans, de dimarts a diumenge), ja que la rendibilitat d'aquesta decisió va portar la resta de competidors a adoptar aquest model de publicació --és a dir, cada dia de la setmana, tal com es fa ara--.





Els diaris en paper mantenen avui dia la tradició de seguir sense sortir al carrer al Dissabte Sant. Tot i això, l'ús massiu d'Internet ha fet que molts ofereixin les seves edicions expresses per als mitjans digitals 'online'.