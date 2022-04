Elon Musk llança una OPA sobre Twitter per gairebé 40.000 milions

El fundador i conseller delegat de Tesla, Elon Musk, ha decidit llançar una oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Twitter que la valora en 43.394 milions de dòlars (39.803 milions d'euros), segons es desprèn d'un comunicat enviat per la xarxa social a la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC, per les sigles en anglès).





Elon Musk @ep





L?oferta presentada per l?empresari, que des de fa pocs dies també és el primer accionista de Twitter, és totalment en efectiu. Elon Musk ha ofert 54,20 dòlars per cada acció de Twitter, fet que suposa una prima del 54% respecte al 28 de gener , quan Musk va començar a comprar accions de Twitter, així com del 38% respecte a l'1 d'abril, quan va revelar la seva posició a la companyia.





En aconseguir totes les accions en aquesta operació, Twitter seria exclosa de Borsa en cas que el consell d'administració doni el vistiplau a l'oferta i els accionistes l'acceptin.





" Vaig invertir a Twitter perquè crec en el potencial de ser la plataforma per a la llibertat d'expressió a tot el món i crec que la llibertat d'expressió és un imperatiu social per a una democràcia funcional. No obstant, des que vaig fer la meva inversió m'he adonat que l'empresa no prosperarà ni servirà per a aquest imperatiu social en la seva forma actual. Twitter necessita transformar-se en una empresa no cotitzada", ha assegurat Musk a la carta remesa al consell d'administració en què presenta la seva oferta.





Actualment, Musk és propietari de 73,1 milions d'accions de Twitter, equivalents al 9,1% del capital social de l'empresa. En cas de prosperar la transacció, l'empresari, la persona més rica del món segons la llista Forbes, haurà de desemborsar 39.431 milions de dòlars (36.168 milions d'euros) pel 90,9% que encara no controla.





Segons el comunicat enviat a la SEC, Morgan Stanley està exercint com a assessor financer d'Elon Musk en aquesta operació. A la carta remesa al consell, ha subratllat que l'oferta actual és la seva millor i única oferta. Si el consell no l'accepta, Musk ha amenaçat de “reconsiderar” la seva posició com a accionista.





" Twitter té un potencial extraordinari. Jo ho desbloquejaré ", ha conclòs Musk.