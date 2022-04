"Dentix em va deixar sense dents i sense pròtesis": després de l'acció de FACUA, Abanca li ha tornat 3.250 euros

Dentix, declarada en concurs de creditors, va interrompre el tractament del protagonista d'aquest cas i es va esborrar del mapa deixant-lo sense dents superiors. Abanca, l'entitat creditícia a què el pacient havia recorregut, va intentar evitar la devolució dels diners pagats per serveis no rebuts . "Era una vergonya i FACUA l'ha parada", resumeix ell: les reiterades reclamacions de l'associació madrilenya han aconseguit que 3.263 euros tornin al compte corrent.





Francisco CM és una de les desenes de milers d'afectats pel tancament de Dentix. "Jo vaig ser, com se sol dir, a arreglar-me la boca", arrenca. Li van fer un pressupost de més de 4.700 euros, que ell va acceptar, demanant un crèdit a Abanca a través de la pròpia clínica per poder sufragar-ho. Prossegueix: “ La forma que tenien de treballar era molt peculiar: de vegades arribaves, et tractaven 10 minuts i et deixaven anar donant cita per 15 dies després. Amb tot, no van acabar la feina, i això que em van tenir embolicat dos anys ”.





Dentix @ep





Quan feia aquest temps de tractament i, segons les seves paraules, "semblava que la cosa estava començant a fluir", Dentix va tancar de manera estrepitosa.





Pràcticament sense poder menjar





La cadena de clíniques arrossegava problemes de finançament pel model de negoci basat en la forta expansió i els crèdits al consum. A mitjan 2020, després de l'estat d'alarma, Dentix va reobrir un nombre reduït dels seus més de 350 establiments. Però l'empresa va acabar declarant el concurs de creditors a finals d'aquell any, acollint-se a la llei de protecció de fallides, atesa la seva incapacitat de fer front als deutes contrets amb KKR, BBVA i Cetelem, els principals finançadors.





"A mi em van deixar sense diverses dents de dalt i sense pròtesi fixa per cobrir el buit. Només em van donar una provisional, pràcticament no podia menjar", protesta Francisco. Feia mesos que havia acabat de pagar el crèdit, per la qual cosa va intentar recuperar la part corresponent al servei no rebut –sí que li van treure un queixal i li van fer uns implants amb corona a la part inferior–.





Un contracte a tres bandes





Però amb Dentix, desapareguda del telèfon o del correu electrònic, no va poder contactar-hi. A Abanca li van dir que, segons la informació que ells manejaven, el tractament havia estat completat.





Va ser llavors quan va decidir fer-se soci de ple dret de FACUA Madrid per posar el cas a les mans. L'equip jurídic de l'associació va redactar sengles escrits de reclamació, per a la cadena de clíniques i per a la financera.





En la reclamació a Abanca, l'equip jurídic de FACUA li va recordar que havia d'"assumir les conseqüències de l'incompliment contractual del proveïdor de servei en constituir-se una unitat contractual entre les tres parts. Per tant, han d'entendre els contractes resolts". I, per tant, havien de ser tornats els 3.263 euros corresponents a quotes satisfetes pel client a canvi de res, d'un tractament no rebut.





"Jo no demanava res de l'altre món"





La resposta va ser similar: la callada en un cas i l'al·legació que el tractament sí que havia acabat a l'altre. L'afectat va anar a un nou dentista que, aquest sí, li va deixar arreglada la boca. A més, li va proporcionar un informe odontològic, en què explicava al detall com li havien deixat la feina a mig fer i s'arribava a la mateixa conclusió: dels 4.700 euros pressupostats inicialment –acceptats i pagats pel client, no ho oblidem–, només li havien completat el que corresponia a uns 1.450.





La segona reclamació de FACUA, acompanyada d'aquest document, va fer reaccionar Abanca, que recentment s'ha avingut a tornar-li a Francisco els 3.250 euros reclamats. Ell assegura que se sent "bé, content, encara que hagi trigat dos o tres anys. Jo no demanava res de l'altre món, només els meus diners, i ja en tinc. Era una vergonya i FACUA l'ha parada".