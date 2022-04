Processons, vía crucis i tots els actes de la Setmana Santa del 2022 a Barcelona

La Setmana Santa és un dels períodes més importants del cristianisme. Commemora la passió de Jesús i se celebra des del diumenge de Rams, en record de l'entrada a Jerusalem, fins al diumenge de Pasqua, dia de la resurrecció. Aquest any, el calendari gregorià ha marcat l'inici de la Setmana Santa el 10 d'abril, amb el diumenge de Rams, i s'acabarà el dia de Pasqua, el 17 d'abril. Al calendari julià (cristianisme ortodox), començarà el 17 d'abril i s'acabarà el 24 d'abril.





Crist del Gran Poder a Barcelona - Germandat de la Macarena





Al cristianisme catòlic, la Setmana Santa és una celebració que regula el nostre calendari festiu. Les dates estan condicionades pel calendari lunar (tal com s'indica a la Bíblia): el primer diumenge després de la lluna plena posterior a l'inici de la primavera a l'hemisferi nord és el Diumenge de Pasqua (o Diumenge de Resurrecció); així, el diumenge anterior és el diumenge de Rams. Tots els dies d´aquesta setmana són sants. Els catòlics també celebren especialment el Dijous Sant, que evoca el darrer sopar, i el Divendres Sant, dia de la crucifixió de Jesús.





A més de les celebracions litúrgiques, hi ha diverses tradicions culturals, com ara la benedicció dels rams o les processons.





Per Setmana Santa, a Barcelona, com a moltes altres ciutats, tenen lloc actes, processons i celebracions en el marc de la reflexió, la fraternitat i l'espiritualitat. Aquest any la ciutat de Barcelona acollirà diversos actes catòlics de Setmana Santa a la via pública, quatre dels quals són:





Sortida del pas de la Borriquita (Diumenge de Ramos)





Diumenge, 10 d'abril , d'11.00 a 11.30 hores, organitzada per la Pontifícia i Reial Germandat del nostre Pare Jesús del Gran Poder i M. Stma. de l'Esperança Macarena





Inici i final: Parròquia de Sant Agustí (plaça de Sant Agustí, 2)





Processó de la Bona Mort (Diumenge de Rams)





Diumenge, 10 d'abril , de 18.00 a 21.00 hores, organitzada per la Congregació del Santíssim Crist de la Bona Mort





Inici i final: Parròquia Major de Santa Anna (carrer de Santa Anna, 29)





Viacrucis de la Sang (Dijous Sant)





Dijous, 14 d'abril (horari pendent), organitzada per la Reial i Il·lustre Arxiconfrària de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist





Inici i final : Basílica de Santa Maria del Pi (plaça del Pi, 7)





Processó de la Verge de les Angoixes (Divendres Sant)





Divendres, 15 d'abril , de 19.00 a 23.00 hores, organitzada per la Germandat i Confraria de Nostra Senyora de les Angoixes





Inici i final : Església de Sant Jaume (carrer de Ferran, 28)





El Consell General de Germandats i Confraries de l'Arxidiòcesi de Barcelona és l'encarregat d'agrupar 80 germandats i a prop de 15.000 confrares, i en formen part les quatre confraries responsables d'aquestes celebracions a la ciutat.





L'esdeveniment més important de la Setmana Santa per a les esglésies evangèliques és el culte de resurrecció (el Diumenge de Pasqua), en què moltes esglésies fan una celebració especial per commemorar Crist i Crist ressuscitat. Aquesta expressió del Crist ressuscitat els acompanya cada dia de l'any, per això a les creus evangèliques no hi figura la imatge de Crist.





Per a les esglésies ortodoxes, la Pasqua (o Diumenge de Resurrecció) és la celebració més important de l'any. Totes les esglésies la celebren seguint el calendari julià, a diferència d'altres esglésies cristianes, que segueixen el calendari gregorià. Al llarg de la setmana celebren la Divina Litúrgia el Dijous Sant i el Divendres Sant; el Dissabte Sant celebren les vespres i matines. És habitual que el diumenge de Pasqua es facin processons portant l'Evangeli, la icona de la resurrecció i espelmes.





Una de les celebracions més importants per als testimonis cristians de Jehovà és la mort de Jesús, que és el 14 de Nissan (del calendari lunar bíblic). Els testimonis no consideren sants els dies de la mort i la resurrecció. No celebren la resurrecció, ja que interpreten que a la Bíblia Jesús va fer celebrar la seva mort, no la seva resurrecció.





L'Església Adventista del Setè Dia aprofita les dates de Setmana Santa per recordar els episodis i les lliçons de la darrera setmana de Jesús abans de la creu. No es fan celebracions especials; a les seves esglésies, dediquen moments de lectura i reflexió sobre la Paraula sobre aquest tema tan essencial, en el marc dels cultes habituals de cada dissabte.





L'Església de Jesucrist dels Santos dels Últims Dies, coneguts com a mormons, sí que reconeixen la Setmana Santa (basant-se en el calendari gregorià), encara que no es fan celebracions especials. Als seus centres de culte, les estaques, dediquen moments de lectura i reflexió al voltant dels darrers dies de Jesús, posant un èmfasi especial en el dia de la resurrecció.