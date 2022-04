Dos detinguts a Manresa per intentar matar un veí cremant-lo viu

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 12 d'abril un home i una dona, de 21 i 30 anys, com a presumptes autors d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i un delicte d'incendi a Manresa (Barcelona).





En un comunicat aquest dijous, la policia catalana ha explicat que aquest dilluns, cap a les 9.30 hores, els agents van rebre l'avís d'una baralla i un incendi a través del telèfon d'emergències 112 en un bloc de pisos del carrer Sant Bartomeu de la localitat.





En arribar, els agents van localitzar un home i una dona als baixos de l'edifici "amb cremades de gravetat", i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van atendre els ferits i els Bombers de la Generalitat van desallotjar els veïns de 18 pisos de l'immoble.

L'home ferit va ser traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i la dona, amb el nadó, va ser traslladada a l'Hospital Althaia de la localitat.





Minuts més tard, un ciutadà va alertar que al carrer Arbonès del municipi "hi havia un home a terra amb cremades per tot el cos" , i els efectius del SEM el van traslladar fins a l'Hospital Vall d'Hebron.





Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i "van relacionar el ferit de gravetat del carrer Arbonès com a presumpte autor dels fets", i van descobrir que tots els implicats vivien al mateix edifici i que tot s'havia iniciat per una baralla la nit anterior , moment en què el presumpte autor va amenaçar els altres dos que els cremaria casa seva.





RUIXAT AMB GASOLINA





L'endemà al matí, amb l'ajuda d'una dona, el detingut presumptament va ruixar una de les víctimes amb gasolina i els va calar foc amb un encenedor.





La dona de la víctima, mare del nadó, també va patir cremades greus i el fill, que era a l'interior del domicili, va ser atès pel SEM per inhalació lleu de fum.





El principal autor dels fets va quedar detingut dimarts i continua ingressat a l'hospital per cremades de gravetat, i també es va detenir la dona com a col·laboradora necessària per la presumpta temptativa d'homicidi a Manresa; la detinguda passarà a disposició judicial les properes hores.