Els diners públics són per a tots, no per als amics

El Govern de la Generalitat sempre reclama més recursos, no és l'únic que ho fa, per poder dur a terme els seus projectes que en teoria beneficien les persones, totes. És normal que ho faci si considera que no es compleix allò pactat. Els pressupostos i els acords cal complir-los per part de tots, igual que les lleis. La qüestió ve plantejada quan hi ha determinats recursos que s'utilitzen per a altres coses que només beneficien la “clientela” del partit que governa. Això ho hem vist i segueix actualment amb la mateixa “estratègia”, poc democràtica, per cert.





Toni Comín @ep





El pitjor del sistema és que els diners es destinen als mitjans de comunicació “públics” que estan al servei dels interessos del govern de torn, o de les causes que ells representen, i exemples a Catalunya n'hi ha massa. El reg de diners a través de la publicitat o de subvencions als mitjans amics és més que evident, cosa que significa que això de la democràcia, la pluralitat informativa i acceptar les crítiques és un miratge cada vegada més present, per a desgràcia de la democràcia .





Els diners falten per a sanitat, serveis socials i una llarga llista que la gent coneix de sobres perquè els afecten directament. Mentre això passa Catalunya Radio, la ben pagada, i la seva “estrella” del matí, Laura Rosel, es desplaça a la terra de les cols petites, per entrevistar el fugit, canvia ideologies, Toni Comín , un personatge digne d'estudi sociològic , encara que és fàcil la conclusió: diners, poder i presència mediàtica, aquests són els objectius, les declaracions, els objectius són només l'embolcall del producte. Comín no perd el temps en els partits que no li reporten res, només cal mirar el pas per tres partits abans de recalar a JxCat: Ciutadans pel Canvi, PSC, ERC. Quatre partits que busquen qui li doni més.





Laura Rosel és una periodista ideològica, defensora d'una sola causa: l'independentisme, els seus líders i el seu entorn . La resta, no existeix, ni la pluralitat ni res que se li sembli: decideix que cal entrevistar Comín, i a compte dels impostos de tots, se'n va a Brussel·les o els seus voltants, on viu el fugit i aquest llarga de valent fins i tot, fins i tot dels seus antics companys d'ERC, que és el millor que sap fer. Cal donar sabó al seu cap Puigdemont, un altre que s'aprofita del seu excàrrec de president, disposa d'oficina com a tal i el que fa és campanya que no té res a veure amb els objectius de la seva oficina d'expresident.





Mentrestant, la resta dels fugits no es queden curts. Segueixen amb les seves campanyes de suport a la “independència” i ho fan des de la comoditat d'estar protegits i cobrar de diners públics al Parlament Europeu, on aprofiten els seus escons per continuar donant la matraca, encara que no els fan gaire cas.





Diners no n'hi ha prou per als serveis que afecten totes les persones, però sí per alimentar TV3, amb alguns mal anomenats periodistes que es dediquen a insultar i provocar els que no pensen com ells. Com és el cas de Catalunya Ràdio, que van a terres colleres per donar presència a Comín i altres que l'únic que fan és provocar. Ja és hora que es prenguin cartes en els assumptes que utilitzen els diners públics per a les coses ideològiques i no en benefici de la ciutadania. Deia el periodista, polític i escriptor gallec, Cándido Nocedal que “al món sol anomenar-se habilitat a la falta de vergonya” .