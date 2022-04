El Síndic de Greuges demana revisar la data de la consulta dels JJ.OO. i incloure el Barcelonès

Arxiu - Seu del Síndic de Greuges de Catalunya - EUROPA PRESS - Arxiu





El Síndic de Greuges ha suggerit aquest dijous al Govern estudiar la possibilitat de modificar la data prevista per a les consultes dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 i incloure la comarca del Barcelonès als territoris a consultar, ha informat en un comunicat.





Ho ha dit després d'obrir una actuació d'ofici a principis de febrer per estudiar els criteris utilitzats a la consulta dels JJ.OO. d'hivern, que el Govern ha convocat per al 24 de juliol en doble consulta: una a l'Alt Pirineu i la Val d'Aran (Lleida) i una segona a Berguedà (Barcelona), Ripollès (Girona) i Solsonès (Lleida) ).





Sobre la data de la consulta i "davant del malestar generat entre algunes entitats del territori que consideren poc adequats que sigui al bell mig de les vacances estivals", el Síndic de Greuges ha exposat que el president de la Generalitat té un marge de temps ampli per a fixar aquesta data.





Ha recordat que la consulta popular s'ha de convocar en el termini de 90 dies comptadors des de l'aprovació per iniciativa institucional, que va ser el 5 d'abril, i s'ha de fer en un termini d'entre 30 i 60 dies naturals comptadors des del dia següent a la publicació del decret de convocatòria.





Per això, ha suggerit al Govern modificar la data prevista per a les consultes per evitar que coincideixin amb el període de vacances d'estiu i incloure dins dels territoris a consultar la comarca del Barcelonès, “també implicada com a seu per a la celebració de les proves esportives de gel".





Així mateix, ha demanat publicar "sense demora" la informació actualitzada sobre el projecte de candidatura corresponent a l'acord aprovat pel COE i, en concret, tota la informació referent a la proposta esportiva, l'impacte econòmic al territori, l'impacte en infraestructures i l'impacte ambiental i social.





El Síndic de Greuges ha assegurat que la informació del web de la Generalitat "està incompleta i no està actualitzada" i fa referència a la proposta d'una candidatura en solitari de Catalunya.